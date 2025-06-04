FUTBOL
Espanya, a la Final Four
Dos gols de Claudia Pina, que va sortir a la segona part, van capgirar l’inicial d’Anglaterra. Gràcies a la blaugrana, la selecció defensarà títol
❘ cornellà/el prat ❘ Espanya es va imposar ahir a Anglaterra per 2-1 en l’últim partit de la fase de grups de la Lliga de Nacions Femenina, a l’RCDE Stadium, per aconseguir el pas a la Final Four de la competició i poder continuar defensant el títol. Va firmar la victòria gràcies a un doblet d’una revolucionària Claudia Pina, que va entrar de refresc per remuntar pràcticament sola el gol inicial de les angleses. No pintava bé el duel, amb una Espanya endormiscada, lenta, incapaç de fer mal a una Anglaterra que amb prou feines va tenir ocasions però que va saber aprofitar una contra després d’un robatori de pilota per posar-se davant. Però Claudia Pina, que va entrar en el minut 58, ho va canviar tot. Va marcar dos gols en tot just deu minuts, va tenir més ocasions i va donar gairebé regalat un altre gol a Aitana Bonmatí. Pina va ser la clau del pas a la Final Four. Suècia i les ja classificades Alemanya i França esperen Espanya en la fase final d’aquesta Lliga de Nacions, que en la segona edició torna a comptar en la lluita pel títol amb les espanyoles, vigents campiones. Espanya va doblegar l’Anglaterra de Russo, autora del gol, de Hemp, de Mead, de Kelly, de Walsh o Bronze. Sense donar la millor versió, va derrotar un equipàs. Amb el xoc revolucionat i la festa assentada per al combinat espanyol, el quadre britànic va anar cedint al domini del seu rival i tant Bonmatí com Esther González van perdonar el tercer. Espanya coneixerà rival en semifinals en el sorteig de divendres. D’altra banda, Fridolina Rolfö es va lesionar en el partit que va jugar amb Suècia contra Dinamarca i és dubte per a la final de Copa.