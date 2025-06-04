SEGRE

Què hauria de passar perquè l’Atlètic Lleida ocupés la plaça del Lleida, en cas de desaparèixer?

El club de Lleida podria optar a la plaça del Lleida, sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits

La grada del Ramon Farrús va presentar ahir la millor imatge de la temporada, amb 1.500 aficionats. - INGRID SEGURA

Xavi Madrona
Publicat per
Xavier Madrona RubioPeriodista

Creat:

Actualitzat:

Si es produeix la dissolució del Lleida la seua plaça quedarà en mans de l’RFEF, que fixaria un preu d’uns 300.000 euros comptabilitzant deutes esportius. 

Segons el reglament, quan hi ha una vacant per raons no esportives,  tenen prioritat per ocupar-la els equips del mateix grup que haguessin descendit. Serien, per aquest ordre, Cornellà, Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur. Si cap no pogués complir el pagament, tindria la seua opció l’Atlètic Lleida, de la mateixa territorial i que es va quedar a les portes de l’ascens.

