Sito no continuarà com a entrenador de l’Alpicat

El club fa oficial la seua marxa després de 3 temporades. Xavi Bosch, Uri Llenas, Jan Munné i Marc i Iago Vázquez, baixes segures

Sito Expósito deixa el club després de tres temporades. - HOCKEY CATEDRA

Xavier PujolRedactor Esports Segre

Amb la tornada a l’OK Lliga Plata, després de perdre la màxima categoria en l’últim partit del play-out davant del Sant Just aquest diumenge passat, l’Hoquei Club Alpicat inicia una nova etapa i ho farà amb molts canvis a la plantilla, començant per l’entrenador. El club va fer oficial ahir en el seu compte d’Instagram la marxa de Sito Expósito després de tres temporades. El tècnic de Capellades va arribar la temporada 2022-2023 i la següent va aconseguir l’ascens històric a l’OK Lliga, en què l’equip lleidatà ha competit però el seu dèficit com a visitant (només va aconseguir empatar dos encontres) el va acabar condemnant.

Sito no serà l’única baixa. S’espera una profunda renovació a la plantilla rogeta perquè molts dels seus jugadors volen canviar d’aires. Són segures les sortides dels lleidatans Xavi Bosch, que ja té un acord firmat amb el Pons Lleida, i de Iago Vázquez, que ha fitxat per l’Alcoi.

Jan Munné torna al Barça després de la cessió i tampoc no seguiran Marc Vázquez, que sona per al Cerdanyola si aconsegueix ascendir a l’OK Lliga, i Uri Llenas.

Quant a la resta, David Ballestero té ofertes de l’estranger, Pol Besolí podria tornar al Cadí, que acaba de pujar a Nacional Catalana, i els germans Joan Ramon i Miquel Serret sonen per al Mollerussa. Mats Zilken i el porter Casals seguiran.

