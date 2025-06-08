FUTBOL
El Barça guanya el II Dani Rodrigo
El conjunt blaugrana va batre per la mínima a la final l’Atlètic de Madrid i succeeix com a campió l’Espanyol. Doble triomf local en la 21a edició del Torneig Benjamí de Tàrrega
El Barça es va proclamar ahir campió del II Memorial Dani Rodrigo, el torneig femení de categoria alevina organitzat per l’AEM en record de qui va ser una peça fonamental en l’impuls de la secció femenina de l’entitat, que va reunir 24 equips al Recasens. La segona edició del torneig va presentar un cartell de luxe, la qual cosa es va demostrar en el fet que el títol se’l van disputar Barça i Atlètic de Madrid. El conjunt blaugrana es va emportar el trofeu per la mínima (1-0), gràcies a un gol de Júlia Reixach, i pren el testimoni com a campió de l’Espanyol, que es va adjudicar la primera edició.
Després de superar la fase de grups com a primer classificat, el Barça va arribar a la final al superar el València a vuitens (1-0), el Girona a quarts (4-0) i el Llevant a semifinals (1-0). Per la seua part, l’Atlètic de Madrid va vèncer la Reial Societat a vuitens de final (3-1), abans de superar el Sabadell als penals i golejar el Saragossa (5-0) per plantar-se a la final. Els millors equips lleidatans van ser l’AEM i l’EF Urgell, que van arribar a vuitens de final. No obstant, l’Alcoletge va ser subcampió de la Fase Plata, entre els equips que no van passar la fase de grups, que va acabar amb triomf de l’Acadèmia 433.
D’altra banda, els equips del CEEF UE Tàrrega van dominar el Torneig Benjamí de Tàrrega en la 21 edició, que va comptar amb la participació de 15 equips. A la categoria Or Sub-9, l’equip local va ser el guanyador, mentre que el Calafell es va imposar a la categoria Plata. A Sub-10, a les dos categories (Or i Plata), l’equip organitzador, és a dir, el CEEF UE Tàrrega, va resultar vencedor.
Cotxes atrapats pel fang en un terreny pròxim al Recasens
Diversos vehicles aparcats en un terreny al costat del Recasens van quedar atrapats pel fang i, en alguns casos, van haver de ser retirats per tractors i grues durant el torneig. Es tracta d’un terreny particular que l’AEM hauria desbrossat per habilitar-lo com a aparcament per la gran afluència de públic. Les restes vegetals haurien obstruït un petit canal de reg, la qual cosa va provocar que l’aigua inundés bona part de l’espai on hi havia cotxes.
Així mateix, fonts del club lleidatà van reconèixer la responsabilitat en l’incident i van demanar disculpes al propietari del terreny. El problema va quedar resolt a primera hora de la tarda.