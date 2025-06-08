FUTBOL
L’Alpicat pren avantatge
L’equip local, l’entrenador del qual va dimitir divendres, venç el Tàrrega en l’anada de la final per l’ascens. Un doblet de Llull va firmar el triomf dels del Segrià
❘ alpicat ❘ L’Alpicat va prendre ahir avantatge per convertir-se en nou equip de Primera Catalana al superar ahir per 2-1 el Tàrrega en el partit d’anada de la final del play-off d’ascens.
L’equip del Segrià afrontava el xoc en una situació complexa perquè el seu tècnic, Xavier Gabernet, va dimitir del càrrec divendres per desavinences amb l’entitat, però va treure avantatge en una segona meitat més oberta gràcies a un doblet de Joan Llull, que va deixar sense efecte el gol de l’empat visitant de Vinicius.
Amb Edgar Tornero com a encarregat d’assumir la banqueta local, el partit va arrancar de molt respecte i poc futbol, en una primera meitat marcada per la forta calor i un canvi obligat per bàndol. Però si el primer temps va passar sense que qualsevol dels dos equips aconseguís generar ocasions, el segon va arrancar amb l’1-0 local. Requena va arribar a la línia de fons després d’una bona cavalcada per la banda i va penjar la pilota al segon pal, on Llull va avançar els seus a plaer (1-0). No obstant, deu minuts després, el visitant Vinicius va igualar la contesa rematant una falta lateral (1-1). Però l’empat es va mantenir només dos minuts en el marcador, perquè Llull va repetir com a golejador al 60, quan va batre Guti amb una vaselina després d’una bona passada a l’espai de Gomà (2-1).