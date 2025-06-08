PIRAGÜISME
Medalla amb dedicatòria: La basca Miren Lazkano es penja la plata a la Seu i la dedica a la seua mare, morta fa dos setmanes
Núria Vilarrubla i Miquel Travé van passar a la final però es van quedar lluny del podi
La donostiarra Miren Lazkano, campiona continental a Ivrea 2021, va aconseguir la primera medalla de la selecció espanyola en la prova de la Copa del Món de piragüisme eslàlom que es disputa al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. Va ser una medalla de plata molt emotiva que la palista de l’Atlètic Sant Sebastià va voler dedicar, aixecant els braços cap al cel després de confirmar-se el podi, a la seua mare, morta fa dos setmanes, quan es trobava disputant el Campionat d’Europa a París. Lazkano va brillar amb llum pròpia.
En semifinals, amb un crono de 100.80, tan sols va ser superada per l’eslovaca Zuzana Pankova (99.29) després d’una baixada sense errors i a la final va tornar a destacar malgrat dos tocs que la van fer ser penalitzada amb quatre segons. La donostiarra va parar el crono en 102.52 després d’aquesta sanció, la qual cosa la va situar darrere de l’australiana Jessica Fox, multicampiona mundial i olímpica, que després de ser novena en semifinals es va agafar la revenja del fiasco de divendres en caiac i va protagonitzar una baixada excelsa que li va reportar el triomf amb un crono de 98.42, l’única que va baixar dels 100 segons.
El bronze va ser per a una altra habitual dels podis de les grans competicions internacionals, la txeca Martina Satkova (102.80). La representant lleidatana, l’olímpica Núria Villarubla, vuitena en semifinals amb un temps de 103.82, va cometre un toc a la final i va acabar novena amb 109.69. En categoria masculina l’únic espanyol que es va classificar per a la final va ser l’urgellenc Miquel Travé. El palista del Cadí Canoe Kayak, vigent campió d’Europa, va ser setè a la semifinal (91.93) però no va poder fer medalla a casa ja que dos penalitzacions el van deixar vuitè, lluny d’un podi que van integrar, per aquest ordre, l’eslovè Luka Bozic (87.62), el britànic Adam Burgess (88.79) i el francès Nicolas Gestin (89.29). En la prova va participar un altre lleidatà, Marc Vicente, que va ser vint-i-tresè en la semifinal amb 95.76. Avui conclou a Parc del Segre la primera cita de la Copa del Món amb la prova de caiac cros en ambdós categories.