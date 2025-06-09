HANDBOL
El Barça conquereix la seua dotzena Copa del Rei consecutiva
El Barça es va adjudicar ahir la seua dotzena Copa del Rei de forma consecutiva i trentena de la seua història, a l’imposar-se sense problemes i per 25-34 en la final a l’Ademar Lleó per buscar ara a Alemanya la Lliga de Campions amb molt bones sensacions.
El conjunt blaugrana, amb un Emil Nielsen impecable a la porteria, va agafar una renda de deu gols a mitjans de la primera meitat i es va mantenir amb molt avantatge fins al final.