ATLETISME
Córrer per Manel Ribes
La II Marató de Relleus en record del ciclista mort en accident el 2023 reuneix al Sícoris 140 atletes. La prova va ser recuperada per homenatjar-lo
Un total de 140 atletes es van donar cita ahir a la pista d’atletisme del Sícoris Club per participar en la segona edició de la Marató de Relleus Memorial Manel Ribes, un ciclista de 63 anys del barri de la Bordeta que va morir el 31 d’agost del 2023 al xocar contra una barra d’una tanca trencada d’un pont a Sudanell a qui un grup d’amics van decidir homenatjar l’any passat, recuperant de passada una prova que havia deixat d’organitzar-se al club sicorista.
La cursa constava de tres categories d’equips de quatre corredors cada un (masculí, femení i mixt, aquest últim format per dos dones i dos homes). Cada un dels atletes havia de fer 35 voltes a la pista d’atletisme del Sícoris excepte el primer que completava mitjana volta més fins a cobrir els 42,195 quilòmetres de la mítica prova del soldat grec Filípides quan va recórrer aquesta distància per anunciar la victòria davant dels perses.
Quant als resultats, el podi en equips masculins el van conformar, per aquest ordre, Pons Thai African Team (2 h. 37’), seguit de Pedala.cat i de Finques Prats. En dones, es va imposar l’equip Reines de la Pista Pons Thai Runners (3 h. 39’), seguit de Sícoris Woman i de Km0 Ponent-Supernenas Km0. Finalment, en equips mixtos va guanyar Guineus (2 h. 55’), seguit de West Runners i de Four to the Flour.
També hi va haver premis especials per als relleus més ràpids. En la categoria masculina el va rebre Hamou Ait Maziam, de l’equip Pons Thai African Team, i en la femenina va recaure en Rosamari Carulla, del quartet Guineus.