PIRAGÜISME
Doble or d’Espanya al Parc del Segre
El gallec Manu Ochoa guanya el caiac cros i la basca Miren Lazkano, la individual. Sorribes cau en semifinals
El gallec Manuel Ochoa i la basca Miren Lazkano van firmar sengles medalles d’or en l’última jornada de la Copa del Món de piragüisme eslàlom que s’ha estat disputant al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell.
Ochoa, de 26 anys i olímpic a París, on va ser catorzè, va firmar una actuació sensacional en la disciplina de caiac cros, la seua especialitat, on la sortida va ser clau en la victòria final. El palista del Club Deportivo Miño va ser el millor de la seua eliminatòria i dels quarts de final, sent segon en semifinals, només superat pel britànic Jonny Dickson.
A la gran final, el gallec va saber treure profit d’una bona sortida de la rampa per dominar el descens i creuar victoriós la meta, superant precisament Dickson, que va ser plata, mentre que el suís Jan Rohrer va completar el podi.
“Estic molt feliç. Sabia que la sortida era el meu punt fort aquí a la Seu, jugant a casa. Un canal i una rampa que conec i a això hi sumo que, per sort, soc un palista bastant potent. Sabia que sortia amb aquest avantatge, que no era garantia, però afortunadament he pogut utilitzar-lo i sortir amb un bon resultat”, va assenyalar Ochoa.
En la categoria femenina, la vencedora va ser la francesa Angele Hug, que va dominar totes les rondes, inclosa la final, en què es va imposar a la txeca Tereza Kneblova, plata, i a la britànica Lois Leaver, que va ser bronze. L’única representant lleidatana, la pontsicana Laia Sorribes, va caure en semifinals, mentre que Miren Lazkano, plata dissabte en C1, va aconseguir l’or al marcar el millor temps dels trials.