VOLEIBOL
Eloy Jaray torna al Balàfia Vòlei des del Barça
El jugador d’Almacelles recala al club on va jugar fins al 2020
Eloy Jaray torna a casa per reforçar el Rodi Balàfia Vòlei en el seu retorn a la Superlliga 2. El col·locador, natural d’Almacelles i de gairebé 23 anys, es va formar a la base del club lleidatà des de categoria alevina fins al 2020, quan es va traslladar a Barcelona per iniciar els estudis universitaris. Des d’aleshores, ha jugat en les categories juvenil, júnior i sènior del FC Barcelona, competint també en Superlliga 2. Amb 1,95 metres d’altura, Jaray destaca per la seua envergadura, que li permet ser molt eficaç en el bloqueig i en l’atac.
Compartirà posició amb Joaquín Carámbula, que ha renovat una temporada més. Carámbula, de 24 anys, va ser clau en l’ascens de l’equip i protagonitzarà una sana competència amb Jaray per la titularitat.
El tècnic Sergi Mirada ha valorat molt positivament la tornada d’Eloy: “Tindrem dos dels millors col·locadors de la Lliga. La competència sana entre ells dos per aconseguir la titularitat eleva molt el nivell de l’equip i dels entrenaments per a la pròxima temporada”.
“Estem molt contents de la tornada a casa de l’Eloy; ell simbolitza el treball que s’està fent al club, que ha estat capaç d’exportar grans jugadors a altres equips, com l’Eloy al Barça o Bernat Castellà, actualment a Sòria, amb el qual ha estat subcampió de la lliga espanyola”, va afegir l’entrenador del conjunt lleidatà.
L’arribada de Jaray se suma al fitxatge del central Joaquín Castillo, procedent del CV Sant Pere i Sant Pau de Superlliga 1. El club anunciarà l’arribada d’un receptor i un oposat per tancar la plantilla.