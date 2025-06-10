MOTOR
Esteve ja prepara el Dakar i estrenarà cotxe al setembre a Portugal
El pilot d’Oliana Isidre Esteve va assegurar tenir “un projecte molt il·lusionant” i va dir que actualment preparen “un cotxe nou, d’última generació, conjuntament amb Toyota i amb els nostres patrocinadors” de cara a una nova participació en el Ral·li Dakar. L’organització del raid més conegut i exigent del món va fer diumenge una presentació a Catalunya de l’edició 2026 i va avançar que es disputarà del 3 al 17 de gener i que tant la sortida com la meta final seran a Yanbu, a la vora del mar Roig.
Esteve provarà per primera vegada el cotxe al Ral·li-Raid de Portugal, al setembre. Després disputarà el Ral·li del Marroc, abans d’embarcar-lo cap a l’Aràbia Saudita per al Dakar. El lleidatà va afegir que amb el copilot Txema Villalobos i amb tot el seu equip ja compten les hores per pujar per primera vegada al nou cotxe “per veure fins on ens porta”, alhora que es mostra convençut que seran competitius.
Esteve va fer aquestes declaracions al circuit offroad de les Comes, a Súria, en el marc del Dakar Tour, i hi van assistir altres pilots catalans que preveuen competir, com Laia Sanz. El recorregut estarà compost per tretze etapes, a més de l’etapa pròleg, i sumarà 8.000 quilòmetres en total.