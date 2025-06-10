BÀSQUET
L’Hiopos Lleida arriba als 3.100 abonats renovats
Avui acaba el termini per mantenir el carnet al mateix preu que aquest any
L’Hiopos Lleida va anunciar ahir que ja s’han assolit els 3.100 abonaments renovats de la temporada passada quan falta només un dia (avui) perquè acabi el termini per a la renovació dels carnets al mateix preu que aquesta última campanya. A partir d’aquesta tarda, els abonaments que no hagin estat validats es posaran a la venda per al públic en general a partir de finals de mes.
Dijous passat la xifra de renovacions ja havia depassat la xifra els 1.800, però el dia d’ahir la situació es va animar, per la qual cosa el club espera que avui es puguin assolir els 4.000 abonats que hi havia aquesta primera temporada a la Lliga ACB. Després d’un dia per validar tota la informació, l’Hiopos obrirà aquest dijous el termini perquè els abonats que hagin renovat el carnet puguin canviar d’ubicació si així ho desitgen. Ho podran fer fins al dia 16 de juny.
A partir del 25 del mateix mes s’obrirà la campanya als nous socis, amb els 500 abonaments nous que ja va anunciar l’Hiopos que posaria a disposició més els que no s’hagin renovat. El carnet de la temporada vinent només inclou 15 partits, ja que els altres dos seran Dia del Club, tot i que, segons va precisar l’entitat, serà a preus reduïts per als abonats.
Pel que fa al preu d’aquests nous abonaments, seran entre un 5 i 6 per cent més cars que els de la campanya passada. Els més barats per a l’aficionat adult seran el de les zones 9 (darrere de les cistelles) i 12 (les cantonades de la grada superior), que costaran 290 euros, i les zones 3 i 4 (grada superior central) i 10 (corbes), que valdran 310 euros. Els més cars continuaran sent els de les zones 5 i 6 (grada lateral) i les files de la 7 a la 15 de les zones 1 i 2 (grada superior), que costaran 415 euros, mentre que les files de la 4 a la 6 de les zones 1 i 2 passaran a valer 475 euros. L’abonament familiar passa a costar 205 euros per adult i 160 cada menor de 18 anys, mentre que el reservat a joves (entre 16 i 21 anys) valdrà 160, el mateix preu que el de sènior +65.
En el pla esportiu, el club continua esperant la resposta de diversos jugadors a l’oferta de renovació, entre els quals James Batemon, que cada vegada està més a prop de seguir.