BÀSQUET
Renoven 3.700 abonats de l'Hiopos Lleida
Només s’han produït unes 300 baixes dels 4.000 socis de la temporada passada. Albert Aliaga qualifica de “gran èxit” la campanya i destaca que “la gent ens està donant la confiança”
L’Hiopos Lleida va tancar aquest dimarts el termini de renovació d’abonaments de la passada temporada aconseguint gairebé el ple d’abonats. Dels 4.000 que hi va haver la campanya de l’estrena a la Lliga ACB, un total de 3.700 han acabat renovant el seu carnet, una xifra que el president Albert Aliaga va qualificar de “gran èxit”. Només en la jornada d’ahir hi va haver més de mig miler de renovacions. “La valoració que fem és molt bona perquè la gent ens està fent confiança. Sense haver anunciat res encara a nivell de plantilla, que la majoria d’abonats hagin renovat el seu carnet vol dir que confien en nosaltres i en el projecte, i això també implica que tenim una responsabilitat que ho hem de fer bé”, va apuntar.
El màxim mandatari del club també va vaticinar que hi haurà moviments de nous abonats. “Hi ha bastanta gent que ja ha mostrat interès per fer-se abonat, tant de particulars com d’empreses. Tenim constància a través de correus electrònics, trucades i de gent que ha vingut al club preguntant quan poden venir i donar-se d’alta. No sabem si podrem arribar als 4.500 abonats que ens hem proposat per a la temporada que ve, però que hi haurà molt moviment, segur”, va afirmar Aliaga, que va afegir: “Tant a nivell esportiu com social i empresarial la veritat és que estem supersatisfets de la resposta que hi ha hagut. D’aquí ve la nostra ambició de voler pujar el pressupost per fer un pas més i ser més competitius.”
Tancat el període de renovacions, l’Hiopos obrirà demà el termini perquè els abonats que hagin renovat el seu carnet puguin canviar d’ubicació si ho desitgen fins al 16 de juny. La campanya per a noves altes no començarà fins al 25 del mateix mes i s’oferiran les 300 places que han quedat vacants més les 500 extres que el club ha afegit per a la temporada que ve. El carnet 2025-2026 només inclou quinze partits, ja que els altres dos seran Dia del Club, malgrat que, segons va precisar l’entitat, seran a preus reduïts per als abonats. En referència al preu d’aquests nous abonaments, seran entre un 5 i 6 per cent més cars que els de la campanya passada.
El Força Lleida organitza el campus d’estiu
Un any més, el Força Lleida posarà en marxa durant les vacances el Campus d’Estiu, que se celebrarà del 23 de juny a l’1 d’agost, destinat a nens i nenes nascuts entre els anys 2012 i 2021, que es dividiran en sis torns. Els entrenaments de bàsquet tindran lloc al Barris Nord i les activitats complementàries al parc de la Mitjana i les piscines de Pardinyes. Els interessats poden fer la seua inscripció a les oficines del club. Durant les jornades es faran també competicions de 3x3.
El València s’emporta el primer assalt (83-65)
El València Basket va assestar ahir a la nit el primer cop en les semifinals dels play-offs pel títol de la Lliga Endesa 2024-25 davant La Laguna Tenerife (83-65), un partit en el qual, guiat pel liderat de Jean Montero i de Jaime Pradilla, va oferir una marxa més que el rival. El Reial Madrid i l’Unicaja de Màlaga obriran avui (21.15 hores) al Movistar Arena la seua semifinal.