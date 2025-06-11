FUTBOL
Sis futbolistes involucrats en una estafa de criptomonedes
Un jutjat investiga el cas després d’una querella contra 17 persones
El Jutjat d’Instrucció número cinc de Barcelona ha incoat una investigació davant d’una querella per una presumpta estafa amb criptomonedes i tokens no fungibles (NFT) que es dirigeix contra un total de disset persones, entre les quals figuren com a querellats diferents futbolistes vinculats al Sevilla FC, com Alejandro Papu Gómez, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Nico Pareja, Alberto Moreno i Javier Saviola.
Ricardo Oliva León, del despatx d’advocats Algoritmo Legal, va confirmar a Europa Press, com va publicar El Periódico, que els fets es remunten al 2021 i que la querella que ha donat lloc a les actuacions, de 343 pàgines, deriva de les accions judicials de dos empresaris d’Alacant que haurien patit una suposada estafa d’aproximadament un milió d’euros a compte de l’assumpte, pel qual l’esmentat bufet ja representa dotze afectats.
La querella, com va exposar el lletrat, identifica com a presumptes cervells de la trama Manuel Ángel T.P. i el seu fill Marc T.G.; Manuel M.P., David R. i l’empresa de tots ells, Shirtum Europa S.L.U.; així com Papu Gómez i la seua esposa; exposant que els primers van emprendre la creació d’una aplicació digital destinada a oferir la compravenda de tokens no fungibles relacionats amb actuacions de jugadors de futbol, per a la qual cosa haurien buscat suport econòmic en “jugadors coneguts”.
La querella exposaria que els jugadors haurien participat en els fets promocionant el negoci suposadament fraudulent, considerant en suma que en els fets es presentarien fins a onze suposats delictes; perquè els inversors no haurien rebut res del compromès i l’empresa Shirtum Europa hauria estat finalment buidada.