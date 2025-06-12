CICLISME
El Club Ciclista Lleida acaba novè al Circuito Montañés
El Club Ciclista Lleida-Desballestaments Pedrós va tancar en la novena posició per equips la seua participació en el XXIX Circuito Montañés, una de les cites amb més història del calendari elit-Sub’23 estatal.
L’equip estava format per Aleix Sierra, Fabricio Castillo, Eloi Salas, Martí Temprano, Julià Pelegrí i Alfonso García. En la classificació general individual Aleix Sierra va acabar en el lloc 17, Eloi Salas ho va fer al 21 i Martí Temprano va acabar al lloc 54.