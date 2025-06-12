NATACIÓ
Emma Carrasco, setena en els 100 papallona
Paula Juste guanya la Final B de la prova
Les lleidatanes Emma Carrasco Cadens (CN Sant Andreu) i Paula Juste Sánchez (CN Terrassa) es van classificar setena i novena, respectivament, ahir en la prova dels 100 metres papallona durant la disputa de la primera jornada del CXII Campionat d’Espanya absolut d’estiu Open Trials-Astralpool, que té lloc a les piscines municipals de Son Hugo, a Palma de Mallorca.
Carrasco va marcar un temps a la final de 1:00.18, millorant el crono de la preliminar matinal on també havia ocupat el setè lloc amb 1:00.94. L’or va ser per a Laura Cabanes (Canoe) amb 59.72, la plata per a Carmen Balbuena (Inacua Màlaga) amb 1:00.05 i tercera va ser Sarah Dumont (CE Mediterrani) amb 1:00.22.
Per la seua part, en aquesta mateixa prova, la plusmarquista nacional Paula Juste (58.48) va entrar a la final B, que va guanyar amb un temps de 1:01.07.
La gran protagonista del dia va ser la madrilenya nascuda a Bangkok, Carmen Weiler, que va deixar clar que es troba en disposició d’arribar en els Mundials que es disputaran aquest estiu a Singapur a la final que se li va escapar en els Jocs de París per tot just un parell de dècimes, després de tornar a baixar dels 59 segons a la final dels 100 esquena. Va fixar un nou rècord d’Espanya amb un temps de 58.83. En els 100 esquena masculins el balear Hugo González, vigent campió del món, va decebre i ni tan sols va aconseguir l’accés a la final.