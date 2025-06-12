POLIESPORTIU
Una futbolista psicòloga
Jordina Rovira, una jove de Balaguer de 24 anys, combina la seua passió per la pilota amb la formació en salut mental clínica als EUA. Es va graduar a Geòrgia i ara fa un màster a Pensilvània
Jordina Rovira és una jove de 24 anys de Balaguer que estudia actualment als EUA, on combina la seua passió pel futbol amb la formació acadèmica en el camp de la salut mental. L’aventura americana de Rovira va començar el 2021 després d’acabar a l’INS Joan Oró el curs de tècnica superior de condicionament físic i fitnes quan, després d’enviar nombrosos vídeos a través d’una agència, va rebre múltiples ofertes i finalment va triar la Shorter University a Geòrgia. “Vaig començar a jugar a futbol sala als 7 anys a Balaguer amb nois fins als 14”, explica. Després de la seua etapa inicial, va passar al futbol 11, primer a l’AEM i posteriorment al Pardinyes, des d’on va sorgir l’oportunitat de marxar als Estats Units.
Tanmateix, la seua adaptació no va ser senzilla: “La primera setmana em vaig trencar el menisc i els lligaments creuats, em van operar i no vaig poder jugar aquell any”, relata la futbolista, que destaca la resiliència necessària per superar aquest obstacle. Després de graduar-se en psicologia, Rovira va fer el salt a la Indiana University de Pensilvània per cursar un màster, on actualment competeix en una de les més prestigioses conferències de la Divisió II del futbol universitari nord-americà. “El nivell és molt diferent del d’aquí. Potser no tan alt tècnicament, però físicament són unes autèntiques atletes”, assenyala.
L’experiència de Rovira va més enllà de l’aspecte esportiu, i representa un important xoc cultural. “Geòrgia és un estat més conservador i era en una universitat baptista protestant on tot ho enfocaven a la religió. En canvi, a Pensilvània soc en una universitat pública molt més liberal”, compara.
Rovira compagina actualment els estudis de màster en salut mental clínica amb la competició futbolística a Indiana, on també treballa com a assistent en el departament d’educació. “Durant la temporada hem tingut moments molt especials, com quan vam guanyar la conferència”, explica.
De cara al futur, l’estudiant expressa el seu compromís tant amb la carrera esportiva com acadèmica. “Ara toca treballar al màxim per preparar-me físicament i arribar al millor nivell possible per a la pretemporada”, afirma. En l’àmbit acadèmic, on les classes comencen el 25 d’agost, destaca la intenció d’“aprofitar l’oportunitat d’estar en un gran programa de salut mental clínica”. L’esportista subratlla la importància de l’aprenentatge col·laboratiu tant amb professors com amb companyes d’equip. “A nivell esportiu vull treure el màxim profit de la universitat i aprendre de les meues companyes, perquè al final unes ens fem millors a les altres a través de la competició”, explica.
Mentrestant, porta a terme una iniciativa, juntament amb el seu germà Josep Maria, amb qui ha desenvolupat un innovador mètode esportiu aquàtic que combina activitat física, benestar mental i música en piscines municipals. És l’Aquadance, que fusiona exercici físic amb benestar emocional i mental utilitzant la música i el ball a l’aigua com a eines terapèutiques i lúdiques. “És la combinació perfecta: fer esport, refrescar-se a la piscina del poble, ballar per alegrar la ment i viure el present, crear comunitat i envoltar-se de gent amb ganes de passar-ho molt bé”, explica Josep Maria, qui ha tornat recentment de la Universitat de Michigan després de formar-se també a la de la Colúmbia Britànica (Canadà) i a la Pompeu Fabra.
El projecte, batejat com GyQua, aprofita la formació dels dos germans. La Jordina lidera el component d’activitat física i benestar mental i el Josep Maria aporta la seua experiència com a ballarí graduat per la Royal Academy of Dance de Londres, havent actuat en escenaris de prestigi com el Palau de la Música. Actualment, Aquadance s’ofereix en una desena de poblacions de tres comarques lleidatanes: el Segrià, la Noguera i el Pla d’Urgell.