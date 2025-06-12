HOQUEI
El Mollerussa es reforça
Miquel i Joan Ramon Serret, primers fitxatges del club del Pla d’Urgell per afrontar la nova categoria. Tornen al Pla després de 17 anys a l’Alpicat
Miquel Serret i Joan Ramon Serret són els dos primers reforços del Mollerussa per afrontar la pròxima temporada a Nacional Catalana. Els dos germans, de 30 anys, tornen a la seua ciutat natal després de 17 temporades a l’Alpicat. Amb la incorporació, l’equip al qual el tècnic Marc Soler Marsu ha tornat a la tercera categoria de l’hoquei estatal, tan sols necessita un fitxatge més per donar per tancada la plantilla.
Al Mollerussa es manté el bloc, amb set jugadors que continuen de la plantilla que va aconseguir l’ascens. Es tracta d’Edu Piñol, Ot Gregori, Jordi Cervelló, Julen Rodríguez, Joan Marc Pujol, Adrià Blanch i el porter Ferran Mané. Les dos úniques baixes són Héctor González i el porter Isaac Roig, per la qual cosa l’equip només busca un porter per donar per tancada la plantilla.
“És molt bo tenir la plantilla pràcticament tancada a hores d’ara i amb l’estabilitat que dona mantenir el bloc”, explica Marsu, que fa una valoració molt positiva de la incorporació dels germans Serret. “Els dos són de Mollerussa i venen amb una gran experiència en l’OK Lliga Plata i a l’OK Lliga”, explica.
Miquel Serret, per la seua part, explica que “tant el meu germà Joan Ramon com jo ens en vam anar a l’Alpicat amb 14 anys i considerem que és casa nostra i allà hem viscut els nostres anys més importants com a esportistes”, assenyala. “El descens a Plata ha estat com un final d’etapa, ja hem estat 8 temporades en aquesta categoria i crec que necessitàvem un canvi. A més, el Mollerussa ha pujat, així que hem cregut que era el moment de tornar.”
Miquel Serret afegeix que “els dos vivim a Mollerussa i, personalment, valoro jugar a casa, tenir la família més a prop”.
Encara que s’incorporen a l’equip com jugadors, Miquel Serret no descarta incorporar-se més endavant a l’equip tècnic. “A l’Alpicat ja vaig exercir d’entrenador de la base i de l’equip femení, així que no m’importaria més endavant ajudar en la formació de la base i aportar l’experiència que tinc en aquest terreny”, conclou.
El Mollerussa té previst iniciar la pretemporada el dia 18 d’agost i Marsu afegeix que “la meua idea és jugar entre cinc i sis amistosos, algun dels quals contra equips de Plata”, explica el tècnic.
El Fraga obre avui amb el Manlleu la Copa de la Reina a Cerdanyola
El Parc Esportiu Municipal de Cerdanyola acull des d’avui i fins diumenge l’última competició de la temporada d’hoquei femení, la Copa de la Reina, amb la presència del Fraga i del Vila-sana. Precisament, la primera jornada de quarts de final s’obre avui amb la disputa del partit entre el Fraga i el Manlleu (18.00). El segon partit enfrontarà al Telecable Gijón amb l’amfitrió, el Cerdanyola (20.30).
Demà divendres sortiran els altres dos semifinalistes dels enfrontaments entre el Palau de Plegamans-Girona (18.00) i Vila-sana-Voltregà (20.30). Les semifinals es jugaran dissabte i la final serà diumenge.