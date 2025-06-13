CROSSFIT
Acte pioner a Tàrrega
La capital de l’Urgell acull demà la seua primera competició de crosstraining, els Targames. Reuniran 166 esportistes que competiran per parelles
El Parc Esportiu de Tàrrega serà escenari demà de la primera edició dels Targames, una competició pionera de crosstraining a la ciutat. L’esdeveniment, organitzat pel centre d’entrenament CFT Tàrrega amb suport de l’ajuntament i empreses locals, reunirà 166 atletes que competiran en parelles al llarg de quatre entrenaments de crossfit (WODs) dissenyats per mesurar força, resistència, agilitat i treball en equip.
Les proves es desenvoluparan al Pavelló Municipal i el camp de futbol annex, des de les 9.00 del matí fins a les 19.30, moment en què s’entregaran els premis. El format contempla quatre categories segons el nivell: Elit, RX, Intermedi i Scaled.
“Volem que sigui un esdeveniment anual. Les instal·lacions permeten acollir bé tant els atletes com el públic”, va destacar en la presentació Laura Salvia, de l’organització. La regidora d’Esports, Laura Tejero, va subratllar “el valor d’aquestes iniciatives impulsades des de Tàrrega”.
L’accés serà gratuït i hi haurà food trucks, estands especialitzats i tallers d’iniciació per a joves. A més de l’atractiu esportiu, s’espera un impacte positiu en l’economia local, amb augment de reserves hoteleres i activitat al comerç i la restauració.
El crosstraining, una modalitat d’entrenament que combina exercicis de diferents disciplines, està en auge a Catalunya i ha crescut un 35 per cent a Lleida en els últims tres anys. Tàrrega busca posicionar-se com a referència amb un esdeveniment que naix amb vocació de futur.