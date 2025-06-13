NATACIÓ
Carrasco obté el bitllet al Mundial en 400 estils
Va ser plata a Campionat d’Espanya de Palma, superada per Alba Vázquez
La jove nadadora lleidatana Emma Carrasco, de només 19 anys, va segellar ahir la classificació per als Campionats del Món de Singapur del mes de juliol després d’aconseguir la medalla de plata a la final dels 400 estils del Campionat d’Espanya, que se celebra a Palma.
La nadadora del CN Sant Andreu, olímpica a París, partia com a favorita després d’haver marcat aquest any un registre de 4:40.93 i haver dominat les sèries amb una marca de 4:47.00. Tanmateix, en una emocionant final va ser superada en els últims metres per Alba Vázquez, que es va imposar amb un temps de 4:41.02. Emma va firmar un 4:42.47, per sota de la mínima exigida (4:43.06) per a menors de 20 anys. Amb aquesta marca, Carrasco acompanyarà Alba Vázquez (de Huelva) en el que suposarà la seua segona cita mundialista –després de participar en Fukuoka 2023–, en una prova que també va evidenciar el relleu generacional en la natació femenina. La veterana Mireia Belmonte, bronze olímpic a Rio 2016, només va poder ser sisena, mentre que Laura Cabanes (Rial Canoe) va completar el podi en tercera plaça.
Carrasco, que dimecres va ser setena en 100 papallona, va ser l’única lleidatana que es va emportar ahir una medalla, perquè el nadador de Pallerols Ferran Julià es va quedar a les portes de sumar un metall en els 200 lliures. Julià (CN Sabadell) va quedar quart 1:49.40, a escasses setze centèsimes del tercer lloc, que va aconseguir l’aragonès Luis Domínguez (1:49.40). Miguel Pérez-Godoy es va proclamar campió d’Espanya de la prova (1:47.67), al davant d’Ian Florencio, que va ser plata (1:48.59).
Carrasco i Julià van ser els únics lleidatans a arribar ahir a la final, ja que, per segon dia consecutiu, Paula Juste (CN Terrassa) es va quedar a les portes de la lluita per les medalles. Després de quedar novena en 100 papallona, ahir va ser desena en 200 lliures i va participar en la Final B, on, igual que dijous, es va tornar a imposar. A més, ahir també van participar els nadadors de l’INEF Lleida Jordi Carrasco, Bernat Marsol i Eudald Tosquella, mentre que Aleix Teixidó competirà demà. El millor resultat va ser el setzè lloc de Carrasco en 400 estils, la qual cosa li va permetre disputar la Final B, on va ser cinquè. Una altra lleidatana en lliça va ser Noa Priego (CN Tàrrega), que va ser divuitena en els 100 braça. D’altra banda, Nil Cadevall (CN Sant Andreu) va batre ahir el rècord d’Espanya en els 100 braça. Després de firmar un doble rècord estatal en els 50 metres braça dimecres, no va tardar a aprofitar l’absència forçosa de Carles Coll per arrabassar-li el rècord d’Espanya de l’hectòmetre braça (1:00.39) i deixar-lo en 1:00.31, tot i que la seua marca no va ser suficient per assegurar-se el bitllet al Mundial.