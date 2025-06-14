FUTBOL
De l’Alpicat al Mundial
El tarragoní Gerard Garriga va jugar a l’equip del Segrià fins al 2017 i ara milita a l’Auckland neozelandès. Debutarà demà contra el Bayern
En poc més de vuit anys, el tarragoní Gerard Garriga (el Morell, 1993) ha passat de jugar en els camps lleidatans de Primera i Segona Catalana a afrontar cara a cara un dels millors equips del món, el Bayern de Múnic, equip al qual es mesurarà demà (18.00) en la jornada inaugural del Mundial de Clubs, com a jugador de l’Auckland City neozelandès.
Garriga va arribar a Lleida el 2012 per estudiar INEF i es va incorporar a l’Alpicat, on va militar i fins i tot va coordinar el futbol base, fins al 2017. Llavors, va voler canviar de vida i va posar rumb a Nova Zelanda, on ni de bon tros no tenia la intenció de focalitzar-se en la carrera futbolística. Segons ha explicat en diferents entrevistes, se’n va anar a Nova Zelanda per “aprendre anglès i viure l’experiència durant sis mesos i després tornar”.
Però res més lluny de la realitat, perquè una experiència que havia de ser de menys d’un any s’ha acabat allargant fins als vuit i li ha permès reconnectar-se amb el futbol i d’una forma molt diferent de la que es podia imaginar quan va arribar.
Passats uns mesos, Garriga va començar a buscar equip i li va costar que li donessin una primera oportunitat. Després de diverses proves, el primer club que el va incorporar va ser el Western Springs i, després de passar també pel Waitakere United, va arribar a l’Aukland City el 2022, el gran dominador del futbol neozelandès i d’Oceania en general. Des d’aleshores, Garriga s’ha proclamat quatre vegades campió d’Oceania, cosa que li ha valgut un bitllet per al Mundial de Clubs, on s’enfrontaran a Bayern, Benfica i Boca Juniors.
El Mundial arranca aquesta pròxima matinada amb el debut de Messi
El primer Mundial de Clubs de la FIFA arranca aquesta pròxima matinada, amb el partit entre l’Al-Ahly egipci i l’Inter de Miami de Leo Messi, que exerceix com a amfitrió del torneig que se celebra als Estats Units. Molts dels 32 clubs participants han reforçat les seues plantilles amb fitxatges com són els casos del Reial Madrid, el Manchester City o el Bayern Múnic, per intentar proclamar-se els primers campions d’un trofeu que no genera expectació als Estats Units, ja que la FIFA està rebaixant els preus de les entrades davant la baixa demanda.