NATACIÓ
Emma Carrasco, campiona d’Espanya en els 200 braça
La lleidatana suma la segona medalla a l’Estatal després de la plata en 400 estils
Emma Carrasco continua brillant al Campionat d’Espanya de Palma i es va penjar ahir la medalla d’or a la final dels 200 metres braça. La lleidatana del CN Sant Andreu va firmar una gran marca de 2:26.33 i va sumar així el segon metall a Palma, després de la plata aconseguida dijous en els 400 estils, que també li va valer un bitllet per al Mundial d’aquest estiu a Singapur en l’esmentada prova.
Carrasco, nascuda el 2005, va dominar la prova de principi a fi, marcant el millor pas en cada un dels trams i tancant amb solvència al davant de la seua companya de club Aina Fernández (2:26.91) i d’Alba Vázquez (2:27.09), del CN Churriana. De fet, la lleidatana partia com a favorita a la final, perquè va dominar la sèrie del matí (2:27.23). No obstant, la seua marca a la final no va ser suficient per aconseguir un altre bitllet per al Mundial, ja que la mínima sub-20 era de 2:25.91.
Carrasco no va ser l’única lleidatana en els 200 braça femenins, perquè també hi va participar la jove Noa Priego (CN Tàrrega), que va obtenir una meritòria onzena plaça en el seu debut en un Estatal absolut. Priego, nascuda el 2010, ja va ser onzena en les sèries i va repetir a la tarda, sent tercera a la Final B.
A més, la lleidatana Paula Juste, olímpica a París, es va quedar fora de la final de 200 papallona (CN Terrassa) després de ser dissetena en les sèries, mentre que a la prova masculina el jove Jordi Carrasco (INEF Lleida) va ser dotzè i va accedir a la Final B, en la qual es va imposar per acabar novè en global. Els seus companys d’equip Aleix Teixidó i Bernat Marsol també van nadar en la prova, tot i que el primer va ser vint-i-vuitè i el segon va acabar desqualificat. Eudald Tosquet, també de l’INEF, va quedar el 26 en 200 braça.
Per la seua part, el canari Arbidel González va trencar el malefici i es va convertir en el primer nadador masculí a aconseguir el bitllet per a una prova individual en els pròxims Mundials de Singapur, en què també participarà Carrasco, després d’imposar-se aquest dissabte a la final dels 200 papallona, amb una marca dos centèsimes menor al temps requerit (1:55.93).