Triplet històric! El Vila-sana conquereix la seua primera Copa de la Reina i tanca una temporada de somni
Les del Pla d’Urgell passen per sobre de l’amfitrió Cerdanyola, a qui endossen una maneta amb gols de Victòria i Maria Porta, Gómez, Antón i Agudo
El Club Patí Vila-sana va tancar ahir una temporada de somni, la millor de la seua història, després de conquerir la seua primera Copa de la Reina al derrotar a la final l’amfitrió Cerdanyola amb una maneta de gols (0-5), en un partit en el qual les de Lluís Rodero van exhibir una enorme efectivitat ofensiva. Les lleidatanes aconsegueixen així un títol que completa un triplet històric, després d’haver guanyat la Supercopa i el Mundial de Clubs a l’Argentina.
La final no podia començar millor per als interessos del Vila-sana, ja que en la seua primera jugada d’atac va aconseguir perforar la porteria rival (0-1). Va ser un tir des de la seua pista de Victòria Porta que va sorprendre per sota ajustat al pal esquerre de la porteria d’Estela Rubio. Només havien passat 18 segons i el conjunt de Lluís Rodero ja dominava al lluminós, però dos minuts després el Cerdanyola hauria pogut restablir les taules al castigar els àrbitres amb targeta blava una demolició de Victòria sobre una rival. Solé va ser l’encarregada d’executar la directa, però es va desequilibrar quan anava a disparar i Salvat va poder rebutjar la bola.
La portera del Vila-sana va tornar a estar esplèndida, com ja ho va estar en la semifinal contra el Palau, i va desbaratar accions locals abans que Gime Gómez fes pujar el segon gol al marcador (0-2). Va ser una jugada calcada a la del primer gol, tot i que aquest cop el tir de Luchi Agudo des de la seua pista el va desviar amb tota la intenció del món la seua compatriota, fent inútil l’estirada de Rubio. Deu minuts de joc i dos gols, màxima efectivitat per a un Vila-sana que tenia el duel molt encarrilat.
Les del Pla d’Urgell, amb la tranquil·litat que els donava el marcador, van embastar triangulacions que van estar a punt de ser aprofitades per Ana Horche, però la portera local va evitar el que hauria estat la sentència per al seu equip. El Cerdanyola, la gran revelació del torneig després d’eliminar en quarts de final el Gijón, actual campió de Lliga, i en semifinals el Fraga, segon classificat, va apujar línies i va tancar durant uns minuts a la seua parcel·la el Vila-sana, que va abaixar una mica el grau d’intensitat. Però va emergir de nou la figura d’Anna Salvat, que no va deixar cap escletxa a la porteria. Al 18 va parar amb la guarda una bola que es colava per dalt i tres minuts després li va negar el gol a Solé, la millor de les locals ahir, que tampoc no va aconseguir el seu objectiu al 21.
I quan tot feia presagiar que el marcador ja no es mouria, Flor Felamini va recuperar una bola a l’àrea vallesana i va assistir Luchi Agudo perquè resolgués amb gran classe i marqués el 0-3. Al tall del descans, Salvat va tornar a evitar el gol local rebutjant un tir de Castro amb el casc.
Per si el partit no estava ja pràcticament sentenciat, Dana Antón, que jugava ahir l’últim partit amb el Vila-sana (vegeu el desglossament), aprofitava una gran assistència de Dai Silva des de darrere de la porteria per sentenciar amb el quart gol al minut 29 (0-4). Quedava encara un món, però la gran renda lleidatana va ser una pesada llosa amb què no va poder el Cerdanyola malgrat el seu gran afany. El Vila-sana no va aixecar el peu de l’accelerador i Flor Felamini, primer, i Maria Porta i Gime Gómez després, aquestes dos últimes en una mateixa jugada, van tenir l’ocasió d’aconseguir la maneta, que finalment firmaria la capitana a set minuts del final després d’un servei de Gime. Dai Silva, a poc més d’un minut per al final i amb el Cerdanyola ja rendit, va vorejar el sisè, però el tret va ser repel·lit pel pal.
Malgrat que des de feia ja molts minuts ja es veia campió atès l’ampli avantatge, la botzina de final de partit va donar pas a una efusiva celebració per part de les jugadores del Pla d’Urgell sobre la pista, amb abraçada emotiva entre les dos germanes Porta, que van ser l’inici del que ara és un club tricampió.
Quatre baixes a l’equip i quatre incorporacions
La plantilla del Vila-sana patirà la temporada que ve una considerable renovació, amb quatre baixes i quatre incorporacions. Deixen l’equip Dana Antón, Flor Felamini, Sara Planella i Dai Silva, malgrat que aquesta última seguirà al club i contribuirà, des del segon l’equip, a la formació de les joves. Pel que fa a les noves cares, el club ha fitxat Aina Florenza i la jove Elsa Salvañà, del Palau; també arribarà la xilena Bea Gaete, del Corunya, i Laura Pastor, fitxada l’estiu passat, serà jugadora de la primera plantilla a tots els efectes.