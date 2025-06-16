“Sí, sí, sí, el triplet ja el tenim aquí”
Desenes d’aficionats improvisen una festa per rebre l’equip. Porta destaca el treball fet pel club
Feia unes quantes hores que el Vila-sana havia guanyat la Copa de la Reina i ni la intensa calor no va poder impedir que unes desenes d’aficionats, molts dels quals havien viatjat a Cerdanyola per veure en viu el tercer títol d’una temporada històrica, organitzessin una improvisada festa per rebre les campiones. L’equip encara no havia arribat, però els càntics no paraven. Des del que ja quedarà per sempre, “Campiones del món”, al nou “Sí, sí, sí, el triplet ja el tenim aquí”.
Quan les jugadores van arribar en dos furgonetes es va desencadenar l’eufòria amb bengales i un passadís per a les jugadores per part d’una afició orgullosa d’un equip i d’un club que ha posat a Vila-sana en el mapa mundial i que, després d’un parell d’anys de finals perdudes, en aquesta temporada han portat a les vitrines de l’entitat la Supercopa d’Espanya, el Mundial de Clubs i, ahir, la Copa de la Reina.
“Per guanyar primer has de perdre”, explicava el president del club, Ramon Porta. “Hem treballat bé, hem continuat picant pedra i hem aconseguit una temporada històrica”, afegia. “Veure l’afició així de feliç compensa tots els esforços. Aquests títols ja no ens els treu ningú i cap equip de Lleida no havia aconseguit fins ara un títol a nivell mundial”, recordava. “Estem contentíssims. Veure tanta gent del poble a Cerdanyola és espectacular. I el treball ben fet arriba sempre a bon port. I ara continuarem treballant”, explicava.
“Felicitem el Cerdanyola perquè ho està fent espectacular. Vam apostar en el seu dia per l’hoquei femení i això ja ha arrelat i continuarem aquesta aposta. I tant de bo puguem arribar algun dia a tenir totes les jugadores professionals”.
I va afegir que “hem de continuar aconseguint que la gent faci esport i això, sobretot, ajuda a fer poble”, va concloure Porta.