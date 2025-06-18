JUDO
Ai Tsunoda torna a vorejarel podi en els Mundials
La lleidatana va perdre la batalla pel bronze, com ja li va passar a París 2024
La lleidatana Ai Tsunoda, de 23 anys, es va quedar ahir sense medalla al caure davant de la neerlandesa Sanne Van Dijke en la baralla pel bronze de la categoria de fins a 70 quilos dels Campionats del Món de judo que s’estan disputant a Budapest (Hongria). La judoka lleidatana va superar diversos aparellaments contra medallistes mundials i olímpiques i va arribar sense caure fins a semifinals, ronda en la qual no va poder amb la japonesa Shiho Tanaka. En el combat pel bronze, va resistir davant de la neerlandesa, a qui mai no ha guanyat, en el temps reglamentari, però va caure al cap de pocs segons en la disputa pel punt d’or.
Tsunoda va debutar en setzens guanyant la russa Madina Taimazova, bronze olímpic a Tòquio i mundial el 2024 i plata al’Europeu del 2023. A vuitens va haver de superar l’hongaresa Szofi Ozbas, que competia a casa i és la vigent campiona d’Europa de la categoria. Després d’una llarga disputa pel punt d’or, Ozbas va ser desqualificada per acumulació de penalitzacions.
Els quarts de final van continuar amb la dinàmica d’enfrontar Tsunoda amb rivals que havien tocat metall en les competicions internacionals recents. La rival va ser la grega Elisavet Teltsidou, plata europea en el passat campionat celebrat a Pogdorica (Montenegro). La lleidatana no guanyava la judoka grega des del 2022 en un campionat internacional, però es va sobreposar i es va ficar de ple en la batalla per les medalles.
En la semifinal, la seua oponent va ser la japonesa Shiho Tanaka, bronze en el Mundial d’Abu Dhabi del 2024. A punt va estar Tsunoda de perdre de bon començament per ippon, però l’àrbitra va rectificar la seua decisió. Tanmateix, el resultat final va acabar sent favorable a la japonesa per dos yukos a zero. Això va situar la lleidatana al combat pel bronze contra la neerlandesa Sanne van Dijke, bronze olímpic a Tòquio. Encara que va resistir durant els tres minuts del combat, va ser la neerlandesa la que va sumar el punt d’or.
Tsunoda, bronze en els Europeus del 2024, ja havia caigut també en la batalla pel bronze en els passats Jocs Olímpics de París 2024.