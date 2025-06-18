FUTBOL
El capità del Mollerussa Jordi Pedrós deixa el club al cap de 12 temporades
L’entitat va anunciar ahir que no continuarà
El Mollerussa i Jordi Pedrós separen els seus camins després de 12 temporades, arran que el club del Pla d’Urgell anunciés ahir que el seu capità en les seues últimes campanyes no formarà part de la plantilla 2025-26.
El lateral dret, de 32 anys, va tancar l’última temporada amb 27 partits jugats, 23 dels quals com a titular, malgrat veure’s llastat per tres lesions durant la competició, demostrant ser una peça important en els esquemes de l’equip que va començar a defensar a Segona Catalana el 2011.
Exceptuant dos passos per l’Andorra i el Balaguer entre 2016 i 2018, el futbolista de Mollerussa va jugar a l’equip de la seua localitat des del 2011 fins a l’actualitat, des de Segona Catalana fins a les últimes dos temporades a Tercera RFEF.
La seua marxa s’uneix a la d’un altre dels capitans i grans emblemes de l’equip fins a la data, Xavi Puiggròs Putxi, que també va deixar el club després de vuit anys al costat d’Albert Delgado, un altre dels futbolistes amb una dilatada trajectòria al club del Pla d’Urgell.
El Mollerussa, amb Kiku Parcerisas com a tècnic, ha renovat 11 peces: Albert Batalla, Dani Echeverria, Joel Porté, Lamin Juwara, Guillem Porta, Jordi Puig, Mehdi Motassim, Omar El Amrani, Franc Carbonell, Jofre Graells i Miquel Graells.
A més, ja ha confirmat quatre incorporacions, per la qual cosa ja té una quinzena de futbolistes per arrancar la temporada. Toni Vicente i Unai Jodar reforcen l’equip des de l’Atlètic Lleida, el jugador de Tàrrega Marc Tasies debutarà com a sènior després d’acabar la seua etapa juvenil al Gimnàstic de Manresa i el davanter Dani Ribelles arriba procedent del Tona.