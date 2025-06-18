MOTOCICLISME
Ofereixen el Mundial a Oliana
La FIM i el promotor del certamen proposen al Moto Club Segre organitzar una prova durant tres anys. Després de l’èxit organitzatiu i esportiu que va tenir la celebrada al maig
La Federació Internacional de Motociclisme i l’empresa portuguesa Prime Stadium, promotora del Campionat del Món d’enduro, han ofert al Moto Club Segre la possibilitat d’organitzar una prova del calendari mundialista durant els tres pròxims anys (el 2026, el 2027 i el 2028), d’acord amb el gran èxit, tant organitzatiu com esportiu, que va tenir l’edició disputada a Oliana aquest mes de maig passat.
De moment el club està estudiant la proposta, sobretot la part econòmica, ja que la prova celebrada aquest any va tenir un pressupost d’uns 200.000 euros. “Ho veiem bé i factible, però abans cal parlar amb totes les institucions per saber si comptarem amb el seu suport o no, ja que organitzar la prova costa molts diners i ens hem d’assegurar que rebrem les subvencions pactades”, va afirmar Eric Augé, un dels responsables de la secció d’Oliana del Moto Club Segre.
D’aquesta manera, Augé es va mostrar molt content de les lloances que va rebre l’organització de la passada prova.
“Van estar molt satisfets, prova d’això és que volen que formem part del calendari durant els tres propers anys. Segons ells va ser una de les millors curses dels últims anys, per no dir la millor. Sobretot van destacar les especials, en concret l’Enduro Test, que feia 25 anys que no tenien un tram cronometrat d’aquest nivell”, va apuntar Augé.
Pressupost
Així mateix, per acceptar la proposta, el club lleidatà necessita cobrir la meitat del pressupost amb aportacions d’institucions, mentre que la resta es cobriria amb patrocinadors. El Mundial del mes de maig passat va ser el quart que ha organitzat el Moto Club Segre en tota la seua història. El primer va ser l’any 1991, també a Oliana, mentre que els dos següents van ser el 1999 i el 2011, amb Ponts com a centre neuràlgic. L’última vegada que Lleida havia acollit un Mundial va ser el 2014 a Solsona. D’altra banda, el Moto Club Segre va completar fa uns dies els treballs de reparació dels camins i dels senders que van quedar malmesos pel pas de les motos durant les dos jornades que va durar el Campionat del Món, la qual cosa ha suposat una inversió global d’uns 8.000 euros.