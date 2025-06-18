FUTBOL
Tàrrega renova la gespa artificial del camp Annex
Les obres costen 311.384,7 euros i estaran acabades per a l’inici de temporada
L’ajuntament de Tàrrega ha iniciat aquesta setmana, aprofitant el final de les competicions, les obres de renovació de la gespa artificial del camp de futbol Annex, utilitzat per una bona part dels equips de base del club de l’Urgell. Els treballs de renovació han començat amb la retirada de l’actual gespa, que es va instal·lar el 2007 i que ja ha esgotat la seua vida útil, la qual cosa obliga a la instal·lació d’una nova superfície. Les obres suposen una inversió total de 311.384,7 euros i tindran una durada de diverses setmanes, amb la previsió que estaran enllestides de cara a l’inici de la pròxima temporada.
La intervenció suposarà la substitució de tota la superfície de la gespa artificial actual, 6.270 metres quadrats, per una nova gespa d’última generació i que s’ajusta a la normativa requerida per la FIFA. La nova gespa tindrà 60 mil·límetres d’altura amb farcit de sorra de sílex i cautxú SBR. L’actuació també contempla el traçat d’un camp longitudinal per a la pràctica del futbol 11 i dos camps transversals de futbol 7. Finalment, també s’instal·larà un nou sistema d’il·luminació amb projectors led d’exterior.
Les obres s’han adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Voracycs, dedicada a la construcció i Opsa, especialitzada en la instal·lació de gespa artificial. El contracte, segons va detallar l’ajuntament de Tàrrega, contempla una garantia de cinc anys i les tasques de manteniment durant el mateix període de temps.
L’Annex està situat al Parc Esportiu de Tàrrega, just al costat del Municipal Joan Capdevila. El canvi de gespa millorarà les condicions de la pràctica esportiva dels equips que l’utilitzen i evitarà possibles lesions. D’altra banda, també en matèria d’equipaments del Parc Esportiu, l’ajuntament de Tàrrega preveu la compra d’un nou marcador electrònic al Joan Capdevila, per un cost de 6.300 euros, inversió que va ser aprovada en el ple.
D’altra banda, l’ajuntament de Lleida va anunciar ahir que ha tret a licitació la renovació de la gespa artificial al camp municipal de Gardeny, per un preu total de 183.259,46 euros, amb IVA inclòs.