FUTBOL
Tebas diu que “el Barça no està en la norma” per inscriure Joan Garcia
El president de La Liga, Javier Tebas, va tornar a referir-se ahir al Barça i va dir que “una cosa és que paguin la clàusula de Joan Garcia i una altra que el puguin inscriure”, avisant que encara no estan en període d’inscripcions de jugadors i que no es troben en la norma 1:1. Al ser preguntat també per Nico Williams, va comentar que no “ho sé, han de fer moviments i veure quins jugadors decidiran... Ho sento tant... Ja no sé què és veritat del que s’escriu. El Barcelona no està en la norma 1:1 (despesa en funció d’ingressos). Crec que l’altre dia van anunciar el pagament de la clàusula de Joan Garcia, però no sé si ja ho han fet, jo no me n’assabento gaire... Una cosa és que ho faci oficial i una altra cosa és que ho puguin inscriure”, va matisar Tebas, que va afegir: “No estem ni en data de període d’inscripció. Ara mateix no poden, han de fer coses, no moltíssimes però ells ja saben el que han de fer. No ho diré.”
Crític amb el Mundial
També es va mostrar contrari al Mundial de clubs. “El meu objectiu és que no hi hagi més Mundials de Clubs, no hi ha dates. No fa falta cap altra competició més. Ahir vaig veure una mica del Chelsea i em va semblar un amistós d’estiu”, va assenyalar Javier Tebas.