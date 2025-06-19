FUTBOL
L’Al-Hilal amarga l’estrena de Xabi Alonso davant del Reial Madrid
Bono va parar un penal a Valverde a l’afegit
Xabi Alonso es va estrenar a la banqueta del Reial Madrid amb un empat amarg davant de l’Al-Hilal saudita (1-1), que va mantenir la igualtat en el marcador gràcies a una providencial intervenció del porter Bono en el temps afegit, ja que va parar un penal a Fede Valverde. El Madrid no va quallar un partit brillant, penalitzat primer per la imprecisió lògica de l’estrena del nou projecte i, a la segona meitat, pel cansament. No obstant, el del planter Gonzalo va avançar els de Xabi Alonso culminant un contraatac en el 34. Però la reacció saudita va tardar poc a arribar i Neves va empatar al convertir un penal absurd comès per Asencio abans del descans. El Madrid va millorar després del descans, però no va poder emportar-se el triomf, ni tan sols amb el penal final. Qui també va debutar ahir va ser el Manchester City de Guardiola, amb un còmode triomf per 2-0 davant del Wydad Casablanca, gràcies als gols de Foden i Doku en el primer temps. L’altre partit del grup G, l’Al-Ain-Juventus, estava programat per a les 3.00, mentre que el grup H, el del Madrid, havia de començar el seu segon partit a les 0.00, amb el Pachuca-Salzburg.
En els partits de la matinada d’ahir, en el grup E el Monterrey es va emportar un empat davant de l’Inter de Milà, actual subcampió de la Champions, gràcies a un gol de Sergio Ramos (1-1), mentre que el Mamelodi Sundowns de Sud-àfrica va batre l’Ulsan HD de Corea del Sud (0-1) i lidera el grup F davant del Borussia Dortmund.