FUTBOL
El Barça i Nico Williams arriben a un acord per a un contracte de 6 anys
El club haurà d’abonar la clàusula per fitxar-lo
El que va ser el culebró de l’estiu passat per al Barcelona, que el mateix Nico Williams va desactivar amb la seua continuïtat a l’Athletic Club, sembla que es confirmarà aquest, després que tots els indicis condueixen que el davanter pot ser el pròxim fitxatge per a l’equip de Hansi Flick.
Segons van publicar ahir diversos mitjans, el Barça i el futbolista ja han arribat a un acord en les condicions del seu contracte, que el vincularia al club blaugrana fins al 2031, igual que Joan Garcia, fins a la data l’únic fitxatge confirmat.
Una vegada assolit l’acord amb el futbolista, després del viatge de Deco a Eivissa per reunir-se amb el futbolista, el Barça és conscient que per incorporar-lo, l’única via possible és el pagament de la clàusula de rescissió, de 58 milions d’euros però que ascendiria fins als 62 per l’aplicació de l’IPC.
Com ja va passar amb el fitxatge de Joan Garcia, la mala relació del Barça amb l’Athletic Club provoca que aquesta sigui l’única via realista per incorporar l’extrem i obliga que el pagament no es pugui fraccionar en diferents terminis. Per aquest motiu, el club està buscant fórmules per emprendre l’operació, que Joan Laporta ja va advertir davant del Senat de Socis, referint-se a “un fitxatge il·lusionant”.
Com és habitual en els últims mercats, la principal inquietud és la capacitat del club per inscriure’l. Encara que el Barça no està en la regla 1:1, des de l’entitat confien a assolir-la aviat i operar amb normalitat.
No obstant, també esperen donar sortida a jugadors amb sous importants com Ansu Fati i Ter Stegen, a més d’altres fitxes més baixes com Pablo Torre o Oriol Romeu per alliberar massa salarial.