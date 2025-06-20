BÀSQUET
El Cadí la Seu es reforça amb una ala pivot d’Eurolliga
La madrilenya Lucía Rodríguez va jugar fa dos temporades a l’Avenida
El Cadí la Seu ha tancat ja la tercera incorporació per a la temporada 2025-2026. Es tracta de l’ala pivot madrilenya Lucía Rodríguez, de 26 anys, que arriba procedent del descendit Ardoi però que fa dos campanyes va militar al Perfumerías Avenida, amb el que va arribar a jugar l’Eurolliga.
Amb aquest fitxatge, el club de l’Alt Urgell manté la seua filosofia d’incorporar jugadores joves, amb projecció i, si és possible, nacionals. Amb aquest perfil va arribar l’aler Marta Morales, de 22 anys i que torna al bàsquet estatal al completar la seua etapa universitària als Estats Units, país d’on ha arribat el segon dels reforços, la pivot Erika Rachel Porter, una altra promesa de 23 anys.
Lucía Rodríguez va fer tota la carrera de formació al Real Canoe, amb el qual va competir fins a la segona categoria del bàsquet nacional, l’LF Challenge, en la qual va militar durant sis anys. La seua projecció la va portar al Perfumerías Avenida la campanya 2023-2024, encara que sense arribar a tenir gaire protagonisme, per la qual cosa va causar baixa i es va incorporar la passada temporada a l’Ardoi, que va acabar cuer i va descendir. Amb l’equip navarrès va jugar un total de 28 partits i va acabar sent la segona màxima anotadora i reboteadora, fent una mitjana de 7,3 punts, 3,3 rebots, 1 assistència i 5,8 de valoració.
L’ala pivot madrilenya, que destaca per la seua versatilitat, capacitat per obrir la pista i bon llançament des de la mitja i llarga distància, ha format part de les diferents seleccions nacionals en categories de formació, participant als Europeus U16, U18 i U20 i al Mundial U17.
Amb el fitxatge de Rodríguez, l’equip que la temporada que ve continuarà dirigint Isaac Fernández compta ja amb set peces, que podrien ser nou si s’acaben confirmant les renovacions, pràcticament tancades, de Laia Reventós i Yurena Díaz. De moment el tècnic barceloní compta amb la base Regina Aguilar (tenia contracte en vigor), l’escorta Ainhoa Gervasini (renovada), les alers Anna Palma (renovada) i Marta Morales (Providence, NCAA), i les interiors Marina Mata (amb contracte), Lucía Rodríguez (Ardoi) i Erika Porter (Bowling Green, NCAA).