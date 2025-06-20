FUTBOL
La Diputació brinda suport al Lleida si resol el seu deute
El club continua negociant a contrarellotge la continuïtat més enllà del 30 de juny
El Lleida CF va iniciar ahir a la Diputació la ronda de consultes amb les institucions que culminarà avui a la Paeria a fi de fer-los arribar la seua delicada situació econòmica, però alhora transmetre un missatge d’esperança que l’entitat veu possibilitats de mantenir la plaça a Segona RFEF més enllà del 30 de juny. Així, representants de l’entitat esportiva van mantenir una trobada amb el president de la corporació provincial Joan Talarn i el diputat Òscar Martínez.
La reunió, sol·licitada pel mateix club, va servir perquè Marc Torres, adjunt a la presidència, i Marta Pereira, la directora general, exposessin la situació actual de l’entitat i els avenços en les negociacions per superar la crisi econòmica per la qual travessa.
Segons el comunicat difós pel Lleida CF, els representants de la Diputació “han reiterat el seu ple suport a la continuïtat del club” i van mostrar la seua “predisposició a col·laborar en tot allò que sigui necessari per a la viabilitat econòmica de l’entitat a través dels diferents plans econòmics i línies de subvencions” disponibles.
Per la seua part, fonts de la Diputació van manifestar a aquest diari que agraïen “el detall del club” de sol·licitar la reunió i que, per part de la institució provincial, hi ha total predisposició perquè rebin suport “com qualsevol altra entitat, si poden solucionar el deute” que manté actualment, sobretot el de 5 milions d’euros amb Hisenda i Seguretat Social que impedeix rebre qualsevol ajut econòmic públic.
Les reunions amb Diputació i Paeria responen que el club manté negociacions amb inversors disposats a fer-se càrrec de la gestió i, si s’arribés a un acord de pagaments amb Hisenda i Seguretat Social, tindrien aleshores via lliure per rebre subvencions.
Avui, a les 11.00 hores, Marc Torres i Marta Pereira tenen previst reunir-se amb un representant de la Paeria –concretament amb el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes– a causa que l’alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, assessorats pel departament jurídic de l’ajuntament, no compareixeran a l’haver-s’hi querellat els dirigents del Lleida CF.