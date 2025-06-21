El Cadí anuncia el fitxatge de Lucía Rodríguez
El Cadí la Seu va fer oficial ahir el tercer fitxatge per a la temporada 2025-2026, el de l’ala-pivot Lucía Rodríguez, un acord que ja va avançar ahir SEGRE. La madrilenya, de 25 anys i 1,88 metres d’alçada, arriba procedent de l’Ardoi navarrès, si bé fa dos campanyes va militar al Perfumerías Avenida, amb el qual va arribar a disputar l’Eurolliga. En el compte oficial X del club, Lucía Rodríguez va assegurar que “tinc moltes ganes de començar i estic molt il·lusionada amb aquest nou projecte a la Seu”.