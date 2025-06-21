El Club Ciclista Lleida, a l’Estatal d’elit sub-23
L’equip elit sub-23 del Club Esportiu Ciclista Lleida disputarà el Campionat d’Espanya de Ciclisme a la carretera, que se celebrarà del 27 al 29 d’aquest mes a Granada, al quedar quinzè al rànquing estatal. El conjunt lleidatà, amb un 75% de ciclistes locals, participarà amb dos corredors en la contrarellotge individual i sis en la prova en ruta. La classificació es va presentar ahir a la diputació de Lleida amb la presència de la diputada Estefania Rufach, que va felicitar el club “per portar el nom de Lleida per tot l’Estat”. El president, Sergi Mateu, va destacar que “és el primer cop que un equip de Lleida assoleix aquesta fita” i va agrair el suport de la Diputació, que “ens ha permès competir i aconseguir els punts necessaris”.