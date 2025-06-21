Lleida acull avui el Català
Prop de 300 nadadores de 9 clubs, en benjamí i escoleta, es donaran cita al CN Lleida. A Copa Catalana, el duo Martina Bru-Sofía Llavero va ser tercer
Prop de 300 nadadores pertanyents a 17 equips de 9 clubs competiran avui al Campionat de Catalunya de natació artística, que acollirà les instal·lacions del CN Lleida, a les categories benjamina i escoleta amb edats compreses entre els 7 i els 11 anys.
Per part del club amfitrió només participarà a la categoria benjamina amb nou nadadores, sota les ordres de l’entrenadora Martina Bru, mentre que en escoleta, encara que també tenen equip amb 8 integrants dirigit per Judith Franch, han decidit no fer-ho en aquesta ocasió perquè són nenes que s’han incorporat recentment a aquesta disciplina.
La competició d’avui és la tercera i última jornada del Campionat de Catalunya, per la qual cosa hi haurà també medalles en el còmput global dividint-se la categoria benjamina en nivell I, II i III. L’escoleta és nivell únic. El campionat començarà a les 9.00 i acabarà a les 14.00 hores.
Ahir, com a preàmbul a la competició, va tenir lloc una exhibició en la qual va participar l’equip màster del club lleidatà que l’integren nou nadadores majors de 40 anys que es plantegen competir la temporada que ve.
A més de les categories esmentades, el Natació Lleida també compta amb equip infantil, amb onze integrants dirigides per Judith Franch i Anna Mateo, així com amb un equip júnior, format per vuit nadadores a les ordres de Carlota López i Paula Estradé.
Copa Catalana
D’altra banda, el CN Lleida va participar el cap de setmana passat en la Copa Catalana amb resultats destacats com a la Copa III, on dos de les seues integrants, Martina Bru i Sofía Llavero, van ser terceres en duos. En aquesta categoria, va ser setè el combo format per vuit nadadores, mentre que a Copa II el combo, amb 10 integrants, va ser sisè.
El CN Lleida va aconseguir dos ors i un bronze en l’inici del Campionat de Catalunya aleví, que té lloc a les instal·lacions del CN Reus Ploms. Els ors els van aconseguir Clàudia Mateu als 100 braça, amb mínima per a l’Estatal, i Emma Bobi als 50 lliures, amb marca personal inclosa. Per la seua part, el bronze el va aconseguir Sara Mateu als 50 lliures rebaixant la seua marca personal. Al seu torn, Noa Palau va fregar el podi al ser quarta als 50 esquena i Nil Lujano va ser cinquè als 100 braça, molt a prop de la mínima per a l’Estatal i amb nova marca personal. A més d’aquests nadadors, hi participen Emma Vilanova, Maria Gallego, Ona Juclà, Alan Barbecho, Pau Ramírez i Adam Colacel.