La festa del futbol lleidatà
El futbol lleidatà va tancar la temporada amb la ja tradicional Nit dels Campions 2025, en la qual la delegació a Lleida de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va premiar tots els campions de les diferents competicions sèniors i de base. Així, un total de 72 equips de futbol i de futbol sala van rebre el premi a la seua exitosa temporada, en un acte que va tenir com a escenari el pavelló de Tàrrega i al qual van assistir prop de 2.000 persones. L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, i el vicepresident de l’FCF i delegat d’aquest organisme a Lleida, Josep Maria Espasa, van presidir la gala.
Durant la Nit dels Campions un dels moments més emotius va arribar amb l’entrega dels Premis Especials, que l’FCF concedeix en reconeixement a la trajectòria o la tasca de persones vinculades al futbol i al futbol sala.
La primera distinció va ser per a Manel Atero, en reconeixement a la seua trajectòria i vinculació amb el Club Esportiu Ivars, on va començar com a vocal el 2015 i des del 2017 és el president de l’entitat i ha fet un gran esforç perquè el futbol no es perdés a Ivars.
El segon reconeixement va ser per a Luis Rey Budiño, de 83 anys, pels seus més de 40 anys al servei de la UE Tàrrega. Des del 1985, Rey col·labora amb el futbol base del club de la capital de l’Urgell, mostrant un compromís que la Federació li reconeix amb aquest premi. També va assistir a l’esdeveniment la regidora d’Esports de l’ajuntament de Tàrrega, Laura Tejero, així com diferents directius de l’FCF.