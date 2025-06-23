SEGRE

Alcaraz conquereix el torneig de Queen’s i arriba en forma a Wimbledon

REDACCIÓ

Carlos Alcaraz va conquerir el torneig de Queen’s, que es disputa sobre herba, al superar ahir a la final el txec Jiri Lehecka (7-5, 6-7 (5), 6-2), la qual cosa li va permetre alçar el cinquè títol del 2025 i el segon a la gespa londinenca per arribar a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, amb la moral pels núvols. Amb aquest trofeu, Alcaraz es converteix en el cinquè jugador en actiu amb més títols sobre herba, quatre.

