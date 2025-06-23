La Cursa Vinyes del Mig de Bell-lloc reuneix 300 atletes
Maite Farran i Sergi Contreras van ser els guanyadors en 10 km. Una prova de 5 km i una caminada van completar la jornada
La Cursa de les Vinyes del Mig de Bell-lloc va reunir 300 atletes, en una jornada celebrada a última hora de la tarda de dissabte i que oferia als participants una cursa de 5,6 quilòmetres i una altra de 10, a més d’una caminada popular de 6,55 quilòmetres.
En la distància llarga, la guanyadora va ser la independent Maite Farran, que va completar el recorregut amb un temps de 42:28. Va traspassar la línia de meta en segona posició Joana Tomé, de l’AA Xafatolls, que va parar el cronòmetre en 42:55 i el podi el va completar Agata Dobromilska, també independent, que va fer un temps de 45:12. A la categoria masculina la victòria va ser per a Sergi Contreras, del Cudós, amb un registre de 36:32. El segon lloc va ser per a l’atleta independent Iván Martínez Parra, que va fer 36:58. El tercer lloc del calaix del podi va ser per a Jordi Camats, de La Serreta-Corbins, amb 38:03.
En la de 5 km, el triomf a la categoria femenina va ser per a Antònia Argilés, de l’Almiramar, amb un temps de 23:29. La segona posició va ser per a Judit Martínez, del club Km0 Ponent, amb 24:17; i tercera, Aroa Meda, del Correvinyes Verdú, amb 24:59. A la categoria masculina es va imposar Josep Cuenca Forcada, de l’AA Xafatolls, amb 18:37. Segon va ser Víctor Cuenca Forcada, del Xafatolls, amb 18:59, completant el podi José Do Prado, de l’Ironwill.Pro, que va firmar un temps de 19:20.