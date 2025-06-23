Els impulsors del Lleida 1939 demanen a la Paeria jugar al Camp d’Esports
Els seus impulsors insisteixen que només succeiria si l’actual club desapareix
Els impulsors del FC Lleida 1939 han sol·licitat formalment a la Paeria de Lleida disputar la pròxima temporada els seus partits al Camp d’Esports, encara que com explica el seu president, Andreu Ratés, “com la mateixa activació del club, només serà així en el cas que l’actual Lleida desaparegui. Si el Lleida segueix, ho tirarem tot enrere”, ratifica.
El club ha fet la sol·licitud “de forma telemàtica, a través de la pàgina web de la Paeria, i ara esperem resposta”, afegeix.
La nova entitat, que competiria a Quarta Catalana, ja ha formalitzat la seua inscripció al registre d’entitats esportives de Catalunya i a la Federació Catalana de Futbol (FCF), tràmit aquest que els ha costat 600 euros. “Ho tenim tot preparat i a punt per activar-nos si el Lleida es liquida. Estem inscrits a la FEC i per apuntar-nos a Quarta Catalana tenim temps fins a la segona quinzena d’agost.”
Quant al nom del club assenyala que “no és el definitiu. Aquest és el que vam acordar el 2021, en l’anterior crisi greu del club i, en el cas que ho acabem tirant tot endavant, es decidirà en una assemblea de socis si el nom definitiu del club és FC Lleida 1939 o algú en proposa un altre”. El club ha nascut impulsat per les penyes Rudes, És un Sentiment, Blues Nord i l’Associació Amics del Lleida i compten també amb el suport de la penya del Força Lleida, Nucli Bordeus.
El club tindrà com a president el mateix Andreu Ratés i ja té junta directiva, amb Oriol Jové com a secretari, Víctor Alfonso serà el tresorer i Moises Gómez com a vocal. Roger de Mesa és el director esportiu i serà el responsable de contractar l’staff tècnic i els jugadors.
En aquest sentit, el president explica que “hi ha bastants jugadors, fins i tot alguns que juguen en equips de Segona Catalana, que s’han posat en contacte amb nosaltres mostrant el seu interès per jugar al nou equip”.
Solvència econòmica
També està assegurada la solvència econòmica. Així, calculen un pressupost de 17.000 euros i “només comptant amb els socis de les penyes no tindrem cap problema”, asseguren. D’altra banda, la quota és de 50 euros, per la qual cosa amb 340 cobreixen i ja tenen 500 peticions per ser soci.