FUTBOL
El Lleida s’inscriurà
Un grup inversor estatal amb què negocia el club saldarà el deute federatiu de 310.000 € abans d’expirar el termini dilluns || El pressupost serà d’uns 800.000 €, la meitat del d’aquest any
El Lleida CF salvarà la categoria i s’inscriurà a Segona RFEF. Quan queda una setmana perquè venci el termini límit, el club podrà abonar abans del 30 de juny uns 310.000 euros, entre els 265.000 que deu a la plantilla i els aproximadament 45.000 que corresponen als pagaments d’arbitratges i sancions.
Aquest apartat està garantit i, segons va poder saber aquest diari, un grup inversor del nord d’Espanya està acabant de tancar serrells per assumir la gestió del club fins ara en mans de Luis Pereira i el seu equip de treball. Entre els detalls que s’estan perfilant, entre el grup sortint i el que entrarà, és la forma de negociar i l’estratègia a continuar amb referència al deute que arrossega l’entitat de 5 milions amb Hisenda i Seguretat Social, així com arribar a un acord en la retribució a Luis Pereira dels aproximadament 2,8 milions d’euros que, segons ell, ha aportat al club.
L’empresari gallec establert a Suïssa seria disposat a donar facilitats de cobrament als futurs gestors del club, ja sigui mitjançant pagaments ajornats, accions si es converteix en SAE. Aquest pas és el que estaria costant més. I una cosa molt important: els actuals dirigents s’han assegurat abans que es firmi l’acord que els gestors entrants no liquidin el club. Aquests, en canvi, pensen que d’aquí a 3 o 4 anys l’equip ja podria estar albirant el futbol professional una vegada encarrilat el pagament del deute i millorant curs rere curs l’aspecte esportiu.
Però hi ha altres qüestions que ja estan bastant més definides com per exemple que el pressupost de la pròxima temporada 2025-26 serà d’uns 800.000 euros, cosa que significa poc més de la meitat del que hi va haver aquesta campanya a punt de finalitzar aquest 30 de juny, que va ser d’1,5 milions d’euros. El nou grup gestor vindrà amb el seu propi director esportiu, que haurà d’elegir entrenador i confeccionar la plantilla.
Un detall a tenir en compte és que el tècnic lleidatà Jordi Cortés és l’únic membre del primer equip al qual el club no va donar la baixa. Podria ser el que es fes càrrec de l’equip amb els nous gestors pel seu coneixement de la casa i fent a tall de baula entre les dos etapes. Si així fos, la plantilla estarà formada per jugadors amb arrelament a la terra, ja siguin lleidatans repescats o del futbol català.
Sobre el grup que és a punt d’aconseguir les regnes del club es tracta d’un hòlding espanyol que compta amb inversions en l’esport i no només en el futbol, així com contactes internacionals. Ara l’objectiu de les dos parts és arribar a l’1 de juliol amb el deute federatiu ja saldat i començar a treballar.
Rebutgen un recurs d’Esteve contra Javaloyes
L’Audiència Provincial de Lleida ha desestimat el recurs d’apel·lació que va presentar l’expresident del Lleida Esportiu, Albert Esteve, després de la sentència que el condemnava a abonar un total de 1.865 euros a l’exdirector general del club, Vicente Javaloyes, per un delicte lleu de danys i lesions a l’acreditar que el va agredir quan tots dos es van trobar als voltants del Camp d’Esports el 20 de febrer de l’any 2022.
La jutge va imposar a Esteve dos multes. Una com a autor criminalment responsable d’un delicte lleu de lesions fixant la pena en un mes a raó de dotze euros diaris. La segunda multa a Esteve és com a autor criminalment responsable d’un delicte lleu de danys fixant la pena en dos mesos a raó de dotze euros diaris.
Tant en una multa com en l’altra s’establia que haurà de complir un dia de privació de llibertat per cada dos quotes diàries no satisfetes. Esteve també haurà d’indemnitzar Javaloyes en concepte de responsabilitat civil amb 640 euros per les lesions causades, a raó de 80 euros diaris pels vuit dies que l’agredit va tardar a curar-se de les ferides i, finalment, haurà d’abonar-li 145,33 euros pels danys al mòbil, així com sufragar les costes.
Una vegada enllestida la promoció d’ascens a Segona RFEF ja es coneixen els noranta equips participants de la temporada 2025-26. I hi hauria la possibilitat que el Lleida jugués aquesta vegada al grup 2 juntament amb guipuscoans, navarresos i aragonesos.