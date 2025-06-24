El Lleida UA aconsegueix set medalles a l’Estatal
El club lleidatà va brillar amb 2 ors, 3 plates i 2 bronzes a la competició màster de la Nucia. Va destacar Carla Vidal amb dos títols en F35
El Lleida Unió Atlètica ha aconseguit un total de set medalles al Campionat d’Espanya d’atletisme màster celebrat el cap de setmana passat a la Nucia (Alacant). La delegació lleidatana torna a casa amb un brillant botí compost per 2 ors, 3 plates i 2 bronzes. Carla Vidal Ibáñez s’ha erigit com la gran protagonista de l’equip al conquerir les dos úniques medalles d’or per al club. L’atleta, que debuta aquest any en categoria F35, es va proclamar campiona d’Espanya en les proves de 100 i 200 metres llisos, culminant així una temporada excepcional després d’haver aconseguit prèviament el bronze a 60 metres i la plata a 200 metres durant el campionat de pista coberta.
També va destacar l’actuació de Felisa Satorres, l’atleta de Gualter, que en categoria F55 es va alçar amb la plata a 100 metres llisos i el bronze a 200 metres llisos. Per la seua part, Elisabet Ruz va revalidar en categoria F45 els mateixos metalls aconseguits en pista coberta: plata en 400 metres llisos i bronze en 200 metres llisos. Josep Obrador va aconseguir pujar el podi amb una meritòria medalla de plata a la prova de 5.000 metres marxa en categoria M50. Va completar la participació lleidatana Josep Maria Esteve, qui va acabar en sisena posició en triple salt en categoria M55.