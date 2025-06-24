Shaylee Gonzales, tercer reforç per al Cadí la Seu
L’escorta nord-americana té 25 anys i procedeix de la Lliga mexicana
El Cadí la Seu ja té el tercer reforç per a la pròxima temporada. Es tracta de l’escorta nord-americana Shaylee Gonzales. Nascuda el 2 de maig de 2000 a Chandler (Arizona), mesura 1,78 metres i arriba al conjunt urgellenc procedent del Panteras d’Aguascalientes de Mèxic després d’una destacada trajectòria universitària als Estats Units i una experiència recent en el bàsquet italià.
Gonzales ha forjat la seua carrera principalment al bàsquet universitari americà, on va brillar primer amb els BYU Cougars i posteriorment amb els Texas Longhorns. El seu palmarès inclou guardons com el de Revelació de l’Any del Big 12 (2023), dos vegades Jugadora de l’Any de la WCC (2021, 2022) i tres seleccions al Primer Equip All-WCC (2019, 2021, 2022), entre altres reconeixements. Durant la temporada passada, l’escorta va competir a la Sèrie A1 Femenina italiana amb el Sàsser F, on va fer una mitjana de 10,4 punts, 5,1 rebots i 2,3 assistències en 22 partits de temporada regular. El seu rendiment va millorar en els play-offs de permanència, assolint una mitjana de 14 punts en dos partits.
La nova jugadora del Cadí va acumular estadístiques notables durant la seua etapa universitària. En la primera temporada (2019-20) amb els BYU Cougars va fer una mitjana de 17,0 punts, 5,6 rebots i 4,1 assistències. Després de perdre’s un curs per lesió, va tornar amb força la 2020-21 mantenint números similars: 17,8 punts, 5,3 rebots i 3,6 assistències. La seua millor temporada anotadora va arribar la 2021-22, també amb BYU, quan va assolir els 18,3 punts de mitjana per partit, acompanyats de 5,9 rebots i 4,5 assistències. Posteriorment, en els dos cursos amb els Texas Longhorns (2022-24), les seues mitjanes es van situar en 12,7 i 9,4 punts respectivament.
Amb Gonzales, el Cadí continua perfilant la seua plantilla per a la temporada vinent. El club ja havia anunciat prèviament els fitxatges d’Erika Porter i Marta Morales, així com la continuïtat de Regina Aguilar, Anna Palma i Marina Mata. El tècnic Isaac Fernández també segueix.