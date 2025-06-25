Corey Walden continuarà un any més a l’Hiopos Lleida
El club ho va anunciar ahir i Ponsarnau crida Rafa Villar a la Selecció B
L’escorta Corey Walden jugarà amb l’Hiopos Lleida en la Lliga ACB una temporada més. El club va anunciar ahir la continuïtat fins al juny del 2026 del nord-americà, que té passaport serbi, per la qual cosa no ocupa plaça d’extracomunitari. Les dos parts havien tancat l’acord fa un temps, però va ser ahir quan el club va anunciar la renovació. Walden és el segon jugador a renovar el contracte amb l’entitat lleidatana, després de James Batemon, que el club va anunciar el passat dia 20.
Joaquín Prado, director esportiu del club, va dir que “estem molt contents amb la continuïtat de Corey una temporada més en el nostre projecte a la Lliga Endesa”, destacant que “la temporada passada Corey ja ens va demostrar una capacitat d’adaptació enorme a la ciutat, al grup i a l’equip. El seu treball, el seu esforç i el seu dia a dia van ser excel·lents. Com bé sabem, la seua capacitat tant per jugar a la posició de base com a l’escorta ens dona una polivalència en el joc exterior important”.
Prado va destacar també que “la seua capacitat defensiva, direcció de joc i experiència, tant a la nostra Lliga com en competicions internacionals de màxim nivell, el fan un jugador molt important. Estem convençuts que en una segona temporada amb nosaltres el seu nivell i el seu rendiment són susceptibles de millorar clarament”.
En la seua primera temporada amb l’Hiopos Lleida, Walden ha disputat 33 partits, amb una mitjana de 21 minuts i una mitjana de 6,6 punts per partit i 6,3 de valoració. El seu millor registre va ser davant del Corunya, en la jornada 9, partit en el qual va anotar 24 punts, amb 6 triples i 23 de valoració.
Per una altra banda, Rafa Villar ha estat convocat per a la Selecció Espanyola B, que dirigeix el tècnic lleidatà Jaume Ponsarnau, per participar en la concentració que farà, paral·lela a la de la selecció absoluta, a Madrid i Màlaga entre el 29 de juliol i el 7 d’agost. Entre els setze convocats per Ponsarnau també hi ha Michael Caicedo. La Selecció B és de nova creació i té com a objectiu facilitar la transició entre les categories de formació i l’absoluta de la millor manera possible.