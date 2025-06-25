AUTOMOBILISME
De Les a la Fórmula 1
El jove pilot aranès José María Navalón Boya (Les, 13-4-2004), més conegut com Mari Boya, ha fitxat per l’equip Aston Martin d’F1, al convertir-se en el primer pilot de la Team Driver Academy, una nova estructura en l’escuderia britànica per formar, acompanyar i projectar la pròxima generació de pilots cap a la seua estructura a la màxima categoria, segons un comunicat. Amb aquest acord, el lleidatà vestirà el característic color verd d’Aston Martin i formarà part del “projecte més ambiciós dins de l’F1”, gràcies a “instal·lacions pioneres per al desenvolupament dels seus monoplaces i una plantilla de primer nivell”, a la qual recentment es va unir l’enginyer Adrian Newey. El programa de joves pilots de l’escuderia, dissenyat com una via estructurada de formació i creixement, permetrà a Mari Boya integrar-se a l’entorn de l’equip des d’aquest mateix any, compaginant la seua temporada a la Fórmula 3 amb Campos Racing amb diferents activitats dins de l’estructura d’Aston Martin, les instal·lacions del qual ja ha visitat.
Boya, que competeix en F3 per a Campos Racing, estrenarà la seua condició de pilot Aston Martin en pista aquest divendres, amb l’arrancada del Gran Premi d’Àustria. “Unir-me al programa de joves pilots d’Aston Martin és un somni fet realitat. És una oportunitat única per aprendre d’un equip amb tanta ambició en l’F1. El meu objectiu és absorbir tot el coneixement possible, contribuir en tot el que pugui i continuar demostrant el meu potencial a la pista”, va valorar el pilot.
Per a Boya, “tenir grans ídols i referents a Aston Martin com Fernando Alonso (primer pilot), Lance Stroll (segon pilot) o Pedro de la Rosa (ambaixador de l’equip)” ha estat “un gran afegit” per prendre aquesta decisió. “No podria estar més content. El meu objectiu ara és tornar-li la confiança a l’equip amb resultats a la pista i participant en el seu desenvolupament fins a triomfar a l’F1”, va afegir el jove pilot.
Per la seua part, Andy Cowell, CEO i Team Principal de l’equip Aston Martin, es va mostrar “molt content” de donar la benvinguda a Mari Boya. “És un talent prometedor amb una trajectòria sòlida, velocitat natural i una mentalitat decidida, però també és un esportista increïblement complet, una qualitat que valorem molt en l’automobilisme”, va elogiar. “El nostre objectiu és recolzar el seu desenvolupament en totes les àrees, des de la conducció i el feedback tècnic fins als mitjans de comunicació, la preparació física i el creixement personal, preparant-lo per a les exigències de la competició al més alt nivell”, va apuntar sobre el lleidatà. Boya serà el primer pilot de la nova acadèmia de talents de l’escuderia britànica. Des del kàrting fins als monoplaces, l’Acadèmia ofereix un camí cap a les categories superiors de l’automobilisme, amb tècniques de pilotatge, treball en simulador, preparació física, formació en mitjans i una immersió completa durant els caps de setmana de carrera. Igualment, l’acabada de crear acadèmia va confirmar un patrocini estratègic amb DPK Racing, que és l’equip oficial de kàrting del fabricant de xassís d’Alonso (FA Alonso Kart).