Nico comunica a l’Athletic que se’n va al Barça
El club blaugrana pagarà els 62 milions de la clàusula l’1 o el 2 de juliol
Nico Williams va fent els passos necessaris per sortir de l’Athletic rumb al FC Barcelona. Segons van assenyalar diversos mitjans, el davanter ha transmès, a través dels seus agents, els responsables de l’Athletic que ambiciona vincular-se amb el Barça en els propers dies. El Barcelona ja havia airejat que l’internacional espanyol volia formar part de la plantilla de Hansi Flick, i havia filtrat, de fet, que les converses s’havien reactivat, després de l’aproximació de l’estiu passat, per iniciativa de l’extrem.
El mateix Deco, director esportiu blaugrana, va reconèixer la pretensió del jove atacant fa uns dies en una entrevista a La Vanguardia. “Tant Nico com altres jugadors a dia d’avui demostren ganes de venir”, va indicar l’exjugador. Mundo Deportivo ja va avançar ahir que el pagament de la clàusula de rescissió, xifrada en 58 milions d’euros més els 4 d’IPC, tindrà lloc el dimarts 1 o el dimecres 2 de juliol.
Abans de complir el que estipula el contracte que té firmat fins a l’any 2027, l’extrem navarrès, de 22 anys, ha volgut anar de cara i és per això que ja ha comunicat a l’entitat de San Mamés la intenció de trencar el vincle que va firmar l’1 de desembre del 2023 per iniciar una nova etapa.
El Barcelona ja sap que l’Athletic no s’avé a negociar i que exigeix el pagament íntegre i en un únic termini. I això, malgrat que el club basc havia acordat amb Nico l’any passat que li deixarien pagar a terminis la clàusula si se n’anava més endavant després de quedar-se per intentar guanyar la Europe League a la final de San Mamés. To i així, el fet que sigui el Barça la seua elecció deixa sense efecte el pacte. A l’Athletic no han tingut en compte que fa un any Nico hauria pogut marxar amb la Carta de Llibertat sota el braç i no ho va fer. Va renovar perquè l’Athletic ingressés 60 milions d’euros en cas de sortida. Dos exjugadors de l’Athletic, Julen Guerrero i Rafa Alkorta, van retreure al club blaugrana “la manca de tacte” per filtrar l’acord amb l’extrem de l’Athletic ja que “deixa el jugador en una posició molt complicada”.
Ansu Fati està a punt de tancar la seua cessió al Mònaco amb opció de compra al conjunt monegasc. De fet, segons van informar diversos mitjans, ahir era el dia estipulat perquè Ansu viatgés al Principat i passés el reconeixement mèdic amb el seu nou equip. Tanmateix, uns detalls en la documentació van impedir que el futbolista pogués viatjar. L’esmentat impediment, tal com va informar el programa Què t’hi jugues de la SER, rau en una renovació fins al 2028 amb el conjunt blaugrana abans d’anar-se’n cedit.
Ansu Fati renovarà fins al 2028 i marxarà cedit al Mònaco
��altra banda, el Celta de Vigo va oficialitzar ahir el fitxatge de l’exblaugrana Ferran Jutglà per quatre temporades, procedent del Club Bruges de Bèlgica. El Barça rebrà per aquesta operació una petita quantitat entorn dels 50.000 euros.