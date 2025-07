Mari Boya, primer pilot de l’Acadèmia d’Aston Martin: “Vaig entrar en aquest esport per Alonso”

El pilot aranès José María Navalón Boya (Les, 13 d’abril del 2004), més conegut com Mari Boya, ha fet un pas crucial en la seua carrera esportiva al convertir-se en el primer membre de l’acabada de crear Acadèmia de joves pilots de l’equip Aston Martin de Fórmula 1. Aquest fitxatge representa un salt qualitatiu en la trajectòria del jove pilot, que actualment competeix a la Fórmula 3 amb l’equip Campos Racing, única escuderia espanyola en aquesta categoria. L’esport ha estat una part essencial en la vida de Boya des de la seua infància, ja que es va criar en un entorn natural ideal per al desenvolupament com a esportista. Alhora, els èxits de Fernando Alonso, que sumava victòries i títols al Mundial d’F1, el van inspirar per començar la seua carrera al món de l’automobilisme. El Mari ens rep a casa seua de Les, un habitatge d’alta muntanya on destaquen un disseny acollidor i materials naturals com fusta i pedra. Després de fer-li unes fotos al costat d’un dels petits “museus” que té amb trofeus, cascos i altres referències al món de l’automobilisme i de l’F1 en concret, ens disposem a xarrar amb ell.

Com afronta aquesta nova etapa en la seua carrera esportiva?

Doncs molt content perquè m’endinso en una gran estructura de Fórmula 1 com és la d’Aston Martin. És un projecte superambiciós i estic entusiasmat de començar aquesta nova aventura en la meua carrera esportiva, amb la Fórmula 1 a l’horitzó.

Com va ser el primer contacte amb Aston Martin per entrar a la seua acadèmia i ser-ne el primer pilot?

Els contactes ja venien de fa temps, però l’estructura estava creixent molt i havien d’anunciar oficialment la seua acadèmia de joves pilots. El meu bon rendiment en curses recents, com el podi a Mònaco, va ajudar a accelerar aquest procés. És una cosa que valoro molt i que m’omple d’il·lusió que s’anunciï ara.

Ser el primer pilot de l’acadèmia d’Aston Martin, li posa pressió o més aviat el motiva?

Més aviat em motiva. Només queda treballar i donar el millor de mi. És tot un privilegi poder inaugurar aquesta acadèmia, és una cosa que ningú no em podrà prendre. Ara toca treballar i demostrar que han elegit el pilot adequat.

Fa uns dies va estar visitant la fàbrica, com va ser l’experiència?

Va ser un moment molt especial, la primera vegada que vaig entrar en una fàbrica de Fórmula 1. La magnitud i la professionalitat que vaig veure-hi em van impressionar moltíssim. Treballen 24 hores al dia en tres torns, amb un personal d’unes 1.000 persones, buscant sempre el màxim rendiment. Veure’m ara formant part d’aquest món em motiva encara més i m’ajuda a tenir més ganes de continuar treballant dur.

Què opina del fitxatge d’Adrian Newey per part de l’equip Aston Martin? El motiva especialment?

És clar, tenir algú com Newey, un dels dissenyadors més prestigiosos, a l’equip és una cosa molt motivadora. A més, l’equip ha portat també la seua gent, la qual cosa demostra l’ambició del projecte. És un entorn amb moltes ganes de guanyar, i això m’impulsa a donar el millor.

Quins seran els pròxims passos en la seua carrera esportiva?

A Aston Martin volen treballar de manera ambiciosa, estan d’acord en el fet que el meu somni i el meu repte és arribar a l’F1. Els passos naturals serien acabar aquest any a F3, pujar a F2 i fer bons resultats esperant que hi hagi el moment adequat en l’F1 per fer el salt.

Va nàixer i es va criar en una zona d’alta muntanya on els esports de neu són els predominants i no precisament l’automobilisme.

És veritat. Cada vegada que dic que soc de la Val d’Aran, a la província de Lleida, la gent se sorprèn de l’esport que practico. Ningú de la meua família no havia competit en cap disciplina. Vivim en un lloc on l’automobilisme no és l’esport principal, aquí predominen l’esquí i els esports de neu, però he tingut la sort que a la meua família hi ha gran afició per la Fórmula 1, especialment per Fernando Alonso.

Quina relació veu entre l’adrenalina de l’esquí i la de l’automobilisme?

Tots dos esports s’assemblen bastant pel que fa a velocitat i traçades. En esquí, també busques la línia perfecta per anar al més ràpid possible, i en l’automobilisme passa igual. La diferència és al terreny, però la sensació d’adrenalina i la concentració són similars.

Diu que el seu ídol ha estat i és Fernando Alonso. Què ha significat per a vostè?

Sí, Fernando és el meu ídol. Des de petit, he crescut veient les seues carreres i això em va inspirar a entrar a aquest món. A més, vaig començar a les motos de trial i sempre he tingut aquesta passió pel motor.

Va tenir recentment l’oportunitat de conèixer personalment Fernando Alonso.

Sí, va ser un dia molt especial per a mi. El Fernando sempre ha estat una referència. Compartir estructura amb ell és increïble i segur que ens donarà més oportunitats de conversar i aprendre de la seua experiència.

Què va ser el més difícil per a vostè al començar en aquest esport?

Diria que tot té un procés costós, des dels desplaçaments fins al suport familiar. Per això agraeixo molt a la família per la seua ajuda al començament, quan jo no era ningú. Sense ells, no hauria arribat fins aquí. Tinc la sort de tenir records molt bons en els meus inicis i destacaria els meus primers campionats d’Espanya de kàrting i dins dels monoplaces, victòries puntuals, especialment la de l’any passat a Barcelona davant dels meus familiars, va ser una carrera inoblidable.

Com és la preparació d’un pilot com en el seu cas?

Entreno diàriament i combino el treball físic amb el simulador. A mesura que van pujant les categories, les forces G augmenten i especialment el coll és una de les parts que més pateix. En F3 encara no estic tan enfocat a entrenar aquesta zona, però sí la part superior del cos. Al ser un pilot bastant alt, he d’anar amb compte amb el pes, així que segueixo una dieta i un treball de cardio bastant elevat.

Què els diria a joves com vostè que somien arribar un dia a dalt de tot en un esport?

Segons la meua opinió, el principal consell seria gaudir del que fas, la millor manera de millorar és quan gaudeixes del que estàs fent.