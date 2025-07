Bosch: “Al rebre l’oferta del Llista no m’ho vaig haver de pensar gaire”

Xavi Bosch, Enric Duch i Edu Amat van segellar l’acord per a les dos pròximes temporades. - HOQUEI CÀTEDRA

El Pons Lleida va fer oficial ahir el segon fitxatge de la temporada, el porter Xavi Bosch, que arriba procedent de l’Alpicat, un acord que es va tancar el mes de febrer passat, com ja va avançar SEGRE. El porter lleidatà, de 21 anys, va reconèixer que quan li va arribar l’oferta del Llista per suplir la marxa de Martí Zapater al Noia “ja la vaig veure amb bons ulls. Quan m’ho van proposar no vaig haver de pensar-m’ho gaire perquè és un projecte ambiciós que em permetia seguir a casa, que és un plus important”, va assenyalar.

El porter de Juneda, que ha estat una de les revelacions de l’OK Lliga en el seu debut, firma per dos temporades amb opció a una tercera i s’uneix a Martí Gabarró, que va ser presentat la setmana passada procedent del Noia, i l’argentí Fabrizio Ciocale, del Liceo. “Tant el president com l’entrenador m’han fet veure que és un projecte molt ambiciós que ja porta diversos anys a un bon nivell, com s’ha demostrat aquesta passada temporada malgrat tenir baixes importants. Això és sinònim que s’estan fent les coses bé”, va afirmar.

A Bosch no el preocupa la competència que tindrà a la porteria amb Javi Sánchez. “És cert que és la porteria amb més rotació de l’OK Lliga. L’entrenador em va explicar aquesta idea que té de gestionar les rotacions depenent del rival i del partit i jo l’hi compro i a treballar. Competència sana amb el meu company i a posar-ho difícil a l’entrenador perquè li costi escollir cada cap de setmana, la qual cosa voldrà dir que les coses estan anant bé”, va assenyalar. Quant als objectius va reconèixer que “ja s’ha vist aquesta temporada fins on ha arribat i el repte seria arribar al màxim que es pugui en totes les competicions i, per què, no superar-ne alguna”.