Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La Seu d’Urgell fa un pas més per consolidar-se com a ciutat de l’esport amb l’organització de la primera triatló. El certamen, que tindrà com a epicentre les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre, se celebrarà el 14 de setembre i comptarà amb dos modalitats, amb l’objectiu d’impulsar la participació entre persones que es vulguin iniciar en aquesta especialitat. S’hi esperen entre 100 i 200 inscrits.