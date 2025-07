Carlos Alcaraz ja és a vuitens de final a Wimbledon

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Carlos Alcaraz va superar ahir 6-1, 3-6, 6-3 i 6-4 l’alemany Jan-Lennard Struff, per assolir la ronda de vuitens de final de Wimbledon, en un matx amb alts i baixos que no va apartar el vigent campió, mentre que sí que es van acomiadar Alejandro Alejandro Davidovich i Cristina Bucsa en tercera ronda. El murcià, a la recerca de tres títols seguits a l’herba londinenca i el seu sisè Grand Slam, va firmar la seua victòria número 21 consecutiva en el torneig anglès per citar-se ara amb el rus Andrey Rublev. El murcià va començar pletòric, com van jugar el dia anterior Jannik Sinner i Novak Djokovic, però el duel es va igualar després. Amb tot, el número dos del món va abaixar els fums a un Struff que va colpejar amb força i va tenir un servei efectiu. L’alemany no es va deixar intimidar per una tremenda arrancada de l’espanyol, un 6-1 en menys de mitja hora. Alcaraz, que de moment s’aferra al mode supervivència a la central de l’Obert anglès, va obrir la porta al rival i el joc agressiu de Struff es va cobrar l’empat (3-6). Però no podia permetre’s una entrepussada i es va endur la victòria a l’anotar-se els dos següents 6-3 i 6-4.